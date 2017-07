Łatwiej będzie o ortezę, kulę czy balkonik

PODKARPACIE. Większa liczba pracowników medycznych, np. fizjoterapeuci, zyskała możliwość wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

Pacjenci, którzy potrzebują cewniki, protezy piersi czy peruki będą rzadziej musieli odwiedzać gabinet specjalisty – wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego. Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi zlecą też neurochirurdzy oraz medycy opieki paliatywnej i hospicyjnej pracujący np. w hospicjach domowych.

Środki chłonne będzie mógł przepisać ginekolog. Część sprzętów, np. pończochy kikutowe, materac przeciwodleżynowy, kula łokciowa lub pachowa, laska dla niewidomych, balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie wypiszą też fizjoterapeuci.

W projekcie przewidziano też ułatwienia dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców. Dotychczas wózki inwalidzkie dla niepełnoletnich można było wymieniać nie częściej niż raz na trzy lata (dla dorosłych okres ten wynosi pięć lat). W przypadku dzieci nierzadko był to problem – wózek szybciej przestawał być dopasowany np. do wzrostu czy stanu zdrowia (w związku z rehabilitacją czy kolejnymi operacjami). Teraz w uzasadnionych medycznie sytuacjach wózek będzie wymieniany szybciej. Z kolei dzieci objęte programem „Za życiem” będą mogły dostawać więcej materiałów chłonnych niż wynoszą limity. Uprawnienia do wystawiania zleceń otrzymali też lekarze będący w trakcie specjalizacji (wcześniej mogli wystawiać recepty na leki refundowane). Do 6 miesięcy wydłużono także możliwość kontynuacji zleceń przez pielęgniarkę lub położną.

