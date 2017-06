Lecznicza marihuana będzie dostępna na receptę

PODKARPACIE. Sejm uchwalił w czwartek (22 czerwca) ustawę, która umożliwi chorym dostęp do preparatów z konopi.

Początkowo projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewidywał, że pacjent będzie mógł sam, po uzyskaniu zezwolenia, uprawiać konopie i sporządzać przetwory na potrzeby terapii. W obecnym kształcie przewiduje, że konopie będą mogły być wykorzystywane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych, w przypadkach łagodzenia bólu i innych dolegliwości (np. nudności u chorych na nowotwory), tak by lekarze mogli ordynować sporządzenie leku recepturowego w aptece. Surowiec ma być sprowadzany z zagranicy.

Wygląda na to, że już wkrótce polscy lekarze będą mogli leczyć swoich pacjentów preparatami z konopi. Tylko czy będą to robić, skoro minister zdrowia Konstanty Radziwiłł publicznie stwierdził na konferencji z premier Beatą Szydło (19 stycznia), że „nie ma dowodów naukowych na to, że medyczna marihuana jest lekiem”.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Anna Moraniec