Legendarna bitwa o Lenino pod Przemyślem

PRZEMYŚL, DUŃKOWICZKI. W weekend dojdzie do ciężkich walk…

Tej niedzieli padnie wiele strzałów, a wybuchy wstrząsną Fortem XI w Duńkowiczkach. Nie ma się jednak czego obawiać, bo to będzie tylko wspomnienie. Rekonstruktorzy z Polski, Białorusi i Słowacji przeniosą nas do Lenino, by oddać hołd walczącym tam żołnierzom 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. – Użyjemy czołgu T 34/85, niszczyciela czołgów Marder II, armaty przeciwpancernej PAK 40 oraz innego sprzętu pancernego – mówią organizatorzy.

Rekonstrukcja sławnej bitwy to część projektu o nazwie „Monte Lenino”, nad którym wspólnie pracują Mirosław Majkowski – prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. i Tomasz Żak – dyrektor i reżyser Teatru „Nie Teraz” z Tarnowa. Do spektakularnego pokazu, który odbędzie się w niedzielę (8 października) na zapolu Fortu XI Duńkowiczki organizatorzy zaprosili rekonstruktorów z kraju, a także ze Słowacji i Białorusi. Razem będzie ich 200.

Skąd pomysł na rekonstrukcję właśnie bitwy pod Lenino? – Z potrzeby pokazania tej części naszej historii – mówi Majkowski. – Chcemy pokazać, że niezależnie od frontu, na jakim walczyli Polacy i pod czyim dowództwem, polska krew ma tę samą wartość, zaś wspólnym mianownikiem łączącym żołnierzy gen. Andersa i gen. Berlinga są kresy Rzeczypospolitej i los zesłańców – dodaje.

Przemyski rekonstruktor nie kryje, że nie podoba mu się, jak to określa, obecny trend polityczny „pisania nowej historii” i wymazywania z niej tych Polaków, którzy walczyli i ginęli za ojczyznę, pod „złym szyldem”. – Tak, jak za PRL-u usiłowano wykreślić z naszej historii i pamięci żołnierzy AK czy Żołnierzy Wyklętych, tak teraz usiłuje się to robić wobec żołnierzy polskich, którzy walczyli u boku Armii Czerwonej – zauważa Majkowski. – Tymczasem ci ludzie często nie mieli wyboru! Dlatego właśnie chcemy uczcić ich pamięć – podkreśla.

Widowisko rozpocznie się o godz. 13. Zaplanowano je bardzo starannie. – Widzowie muszą przygotować się na potężną pirotechnikę – zdradza Majkowski. – Użyjemy czołgu T 34/85, niszczyciela czołgów Marder II, armaty przeciwpancernej PAK 40 oraz innego sprzętu pancernego – dodaje.

Wcześniej, od godz. 11 będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy z okresu II wojny światowej, oglądać dioramy historyczne, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z rekonstruktorami.

Dla widzów przewidziano specjalne kursy busów z Przemyśla, które kursować będą od godziny 11 do 12.30 spod Kamiennego Mostu. Po rekonstrukcji będą one wracać z nimi do miasta.

Monika Kamińska