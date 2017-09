Lekarska pomoc w nocy na nowych zasadach

PODKARPACIE. Wchodząca w październiku ustawa o sieci szpitali zmienia zasady funkcjonowania opieki świątecznej i nocnej.

Na pomoc lekarza rodzinnego w nocy i święta od 1 października można będzie liczyć we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej zakwalifikowanych do sieci szpitali na poziom I, II i III. Na terenie Podkarpacia jest 31 takich lecznic. W Rzeszowie porady będzie można uzyskać w 5 szpitalach przy ul.: Lwowskiej, Szopena, Rycerskiej, Witolda oraz w szpitalu w Rudnej Małej. W regionie we wszystkich szpitalach wojewódzkich i powiatowych. Ogłoszono także konkurs na świadczenie nocnej i świątecznej opieki w Dynowie i Sokołowie Młp.

Sąsiedztwo nocnej opieki ambulatoryjnej ze szpitalnym oddziałem ratunkowym czy izbą przyjęć szpitala ma, według założeń ustawy, dawać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa. Lekarz rodzinny dyżurujący w nocnej opiece w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ma możliwość skonsultowania pacjenta. Może go również przekierować na SOR dla wykonania diagnostyki, w przypadku zagrożenia życia skierować na oddział szpitalny. Ma to oszczędzić choremu czasu, a to często decydować o życiu.

Lekarz zajmie się tylko schorzeniem, z którym chory się zgłosił

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są ambulatoryjnie – w placówce lub w domu świadczeniobiorcy, odpowiednio przez lekarza lub pielęgniarkę w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 dnia danego do godziny 8 dnia następnego.

Czy lekarz przyjmujący w ramach nocnej i świątecznej pomocy może wystawić zwolnienie z pracy? – Tak. Lekarz nocnej i świątecznej pomocy jest zobowiązany do udokumentowania udzielonych świadczeń. Wydaje więc kartę leczenia z zaleceniami oraz receptę na leki. I w zależności od stwierdzenia stanu zdrowia pacjenta potrzebne skierowania i zaświadczenia. Jeżeli lekarz uzna, że stan zdrowia nie pozwala mu na pójście do pracy, powinien wystawić zwolnienie lekarskie – mówi Marek Jakubowicz. – Pacjent może liczyć także na wypisanie recepty na leki potrzebne w chorobie, która go do niego sprowadziła. Z powodu braku wglądu w dokumentację medyczną i zapoznania się z dolegliwościami i lekami, które pacjent przyjmuje na co dzień, lekarz nocnej i świątecznej opieki nie ma możliwości ani prawa wypisywać leków innych np. na choroby przewlekłe, na które pacjent cierpi.

W ramach porady udzielanej przez lekarza dyżurującego w nocnej i świątecznej opiece medycznej pacjentom przysługują również zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyk. Zabiegi te mogą być wykonywane w gabinecie zabiegowym dyżurującej poradni jak i w domu chorego (zależy od wskazań medycznych, podejmowanych przez lekarza).

Bez zmian od października będzie również działać całodobowa izba przyjęć w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku nagłych urazów (nie dyżuruje tam lekarz rodzinny).

Anna Moraniec