Lekcje bez Schulza, Lema i Kapuścińskiego

KRAJ, RZESZÓW. Nowa lista lektur dla szkół ponadgimnazjalnych nie jest idealna. Nauczyciele zwracają uwagę na braki i pominięcia niektórych utworów.

Nowa lista lektur wzbudza ogromne emocje. Minister Edukacji Narodowej kładzie nacisk na nauczenie w duchu patriotyzmu i historii Polski. Dodano więc kolejne utwory z literatury staropolskiej, twórczość Wojciecha Wencla czy Jarosława Marka Rymkiewicza. Pojawiły się również wiersze Świetlickiego, który oświadczył, że sobie tego nie życzy. Usunięto za to Kapuścińskiego, Schulza, Gombrowicz będzie we fragmentach.

- Stworzenie kanonu lektur szkolnych, który będzie ciekawy dla uczniów, a jednocześnie wartościowy, to bardzo trudne zadanie – mówi Agnieszka Kusz, polonistka z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Nauczyciele, ale także rodzice i dzieci zadają sobie jednak pytanie, czy obecny kanon lektur jest lepszy od poprzedniego.

Obecna podstawa programowa została przygotowana na szybko. Dowodzi tego choćby fakt znikającego i pojawiającego się Miłosza. Jeśli zapoznamy się z opinią Rady Języka Polskiego na temat kształtu całego projektu, znajdziemy tam same niepochlebne opinie.

Co najbardziej niepokoi? Zniknęły utwory wymagające myślenia. Okazuje się, że Schulz jest zbyt trudny dla młodzieży. Podobnie Gombrowicz, Lem czy Witkacy. Co więcej, uczniowie nie będą już musieli czytać „Jądra Ciemności”. Co prawda rok 2017 został ogłoszony Rokiem Josepha Conrada, nie przeszkadzało to jednak pozbawić go miejsca na liście lektur. Usunięcie takich autorów ma być niejako ukłonem w stronę młodzieży. Pytanie, czy dobrym rozwiązaniem jest wyrzucanie wszystkiego, co jest niezrozumiałe dla uczniów? A zdarza się to nierzadko.

Wioletta Kruk