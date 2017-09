List otwarty Grupy Inicjatywnej do Wójta Gminy Krasne

Szanowny Panie Wójcie,

Musimy odnieść się do listu otwartego skierowanego przez Pana do Prezydenta Miasta Rzeszowa, który został opublikowany w niektórych mediach.

Przede wszystkim cieszymy się, że podkreśla Pan w nim znaczenie zdania mieszkańców. Uważamy, że to właśnie my – mieszkańcy – powinniśmy być adresatem Pana listu, a nie Prezydent Rzeszowa.

Pragniemy Pana poinformować, że korzystamy z prawa do wyrażenia swojego stanowiska w sposób najbardziej demokratyczny – w drodze referendum gminnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa członkowie Grupy Inicjatywnej rozpoczęli procedurę zmierzającej do przeprowadzenia referendum w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miastem Rzeszów. Na bieżąco informujemy Urząd Gminy Krasne o naszych działaniach. Jak zapewne Pan wie, zebraliśmy wymaganą liczbę podpisów mieszkańców i wraz z wnioskiem złożyliśmy w kierowanym przez Pana Urzędzie.

W związku z powyższym zupełnie niezrozumiałe są dla nas Pana stwierdzenia mówiące o kampanii Urzędu Miasta Rzeszowa mającej na celu doprowadzenie do ponownego referendum. Jeszcze raz, z całą stanowczością podkreślamy: inicjatorami kampanii prowadzącej do rozpisania referendum są Mieszkańcy Gminy Krasne. Od ostatniego referendum dużo w gminie się zmieniło, niestety, naszym zdaniem na gorsze. Dlatego coraz więcej mieszkańców zmienia zdanie i widzi przyszłość swoją i swoich dzieci w dużym Rzeszowie.

O naszej inicjatywie poinformowaliśmy także Prezydenta Miasta Rzeszowa i poprosiliśmy o spotkanie. Występujemy również do Urzędu Miasta Rzeszowa z wnioskami o przekazanie informacji dotyczących rozwoju miasta.

Pana insynuacje o tym, że członkowie grupy inicjatywnej pracujący w strukturach miasta otrzymują polecenia zbierania podpisów, trudno nawet komentować. W jednym ma Pan racje: większość mieszkańców Gminy Krasne pracuje w Rzeszowie, również w urzędach, jednostkach i spółkach miejskich.

Zwracamy się do Pana, Panie Wójcie oraz Rady Gminy Krasne z prośbą i apelem: uszanujcie Państwo prawo mieszkańców do wyrażenia swojego stanowiska w referendum! Oczekujemy jedynie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Gminy podejmie uchwałę o przeprowadzeniu referendum, bez konieczności angażowania sądu czy też organów wyborczych.

Ponadto przypominamy oficjalne wyniki referendum gminnego z dnia 23 października 2016 r. W referendum wzięło udział 4852 mieszkańców, co stanowi 56 proc. uprawnionych do głosowania. Przeciw dobrowolnemu połączeniu Gminy Krasne z Miastem Rzeszów zagłosowało 2897 mieszkańców, co stanowi 60 proc. (a nie aż ponad 70 proc. jak jest to przedstawiane przez władze gminy Krasne) za połączeniem z miastem Rzeszów zagłosowało 1810 osób, co stanowi 37 proc., liczba głosów nieważnych 145, co stanowi 3 proc.

Z poważaniem

W imieniu

Grupy Inicjatywnej

Referendum Gminnego

Pełnomocnik

Ewelina Kawalec

Krasne, 2017-09-07