LUKR startuje z nowym sezonem klubowym

RZESZÓW. W najbliższą sobotę po przerwie startuje klubowy cykl imprez w LUKR jesień 2017!

7 października odbędzie się pierwsza impreza rozpoczynająca nowy sezon klubowy w LUKR. Fanów dobrej zabawy tej jesieni do tańca i dobrego klimatu nakręcać będzie czołówka polskiej sceny dj-skiej. W klubie LUKR zagra skład, który wyselekcjonował ulubieniec rzeszowian DJ IKZ. Oprócz niego na konsolecie pojawią się między innymi: DJ Haade (KRK) – regularnie odwiedza najlepsze kluby w całym kraju, jego wizytówka to głównie szybki mix, DJ Wide (Gdańsk) – na co dzień rezydent pomorskich lokali, DJ PacOne (Toruń) – czołowy partyrocker w Polsce już od lat, wieloletni staż dj-ski, znakomity turntablista, DJ Trakmajster(KRK) rezydent Frantica, DJ Timon (WWA) – członek ekipy Wielkie Joł, DJ Macu (WWA), DJ Chill (KRK) – grał już w LUKR i bardzo się spodobał.