Mają balkonowego plantatora konopi

RADOMYŚL WIELKI. Ponad 80 krzewów konopi indyjskich kilka dni temu znaleźli mieleccy policjanci na jednej z posesji na terenie gminy Radomyśl Wielki.

Rośliny w różnym stadium rozwoju znajdowały się w doniczkach, które ulokowane były na balkonie budynku mieszkalnego.

Mundurowi znaleźli także wysuszone łodygi i susz konopi. Z ustaleń policji wynika, że uprawa należała do członka rodziny właścicielki mieszkania. 39-letni mężczyzna, bo o nim mowa, trafił do aresztu. Zabezpieczone krzewy zostały przekazane do policyjnego laboratorium. Właściciel balkonowej plantacji usłyszał zarzut uprawiania i posiadania narkotyków. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia.

Prokuratura Rejonowa w Mielcu zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

pg