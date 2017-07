Mają dość hałasu z klimatyzacji

RZESZÓW. Mieszkańcy zrobią wszystko, żeby ktoś ich wysłuchał. Nie wykluczają wystąpienia o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i obniżenie czynszu z 500 zł na 50 zł miesięcznie.

Mieszkańcy ul. Okrzei 2 i Kopernika 9 mają dość ciągłego hałasu wydawanego przez urządzenie klimatyzująco-grzewcze, które zostało zamontowane pod ich oknami w grudniu ubiegłego roku. Wielokrotnie interweniowali w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, również zanim urządzenie zostało zamontowane. Spółka lekceważy ich problem i nie reaguje na powtarzające się prośby o zdemontowanie lub wyciszenie uciążliwych urządzeń.

- Chcemy natychmiastowego usunięcia klimatyzatora sklepu Żabka spod naszych okien. Urządzenie wydaje ciągły głośny hałas 24 h/dobę. W takich warunkach nie możemy swobodnie korzystać z lokalu mieszkalnego – mówi nam Elżbieta, mieszkanka. – Ciągły hałas powoduje u nas natarczywy ból głowy i rozstrojenie organizmu. Mama, starsza osoba, emerytka, ma przewlekłą chorobę wieńcową i niestety uporczywy hałas wzmaga jej dolegliwości. Jest teraz pora letnia i okno mamy otwarte cały czas, jak zawsze od 40 lat w tym mieszkaniu od strony podwórka, od ulicy zamykamy, ponieważ jest skwar i spaliny – dodaje.

Mieszkańcy są oburzeni, że ROM I MZBM od grudnia nie usunął tego problemu mimo wielokrotnych próśb. Jak twierdzą osoby pokrzywdzone, wspólnota mieszkaniowa wydała zgodę na montaż klimatyzacji, nie zapoznając się z dokumentacją techniczną, której na ten czas nie okazał właściciel wynajmowanego lokalu (Żabka).

- Na nasze zapytania MZBM odpowiedział że czeka na dokumentację, by podjąć dalsze decyzje co do klimatyzatora. I otrzymał je w lutym. Co się okazało: przeprowadzono tylko badania stanu technicznego urządzenia pod względem pożarowym, urządzenie nie zagraża pożarowi budynku. Niestety, nie zrobiono badań pomiaru hałasu, co dla nas mieszkańców jest najistotniejsze – mówi Elżbieta.

Mieszkańcy zrobią wszystko, żeby ktoś ich wysłuchał. Nie wykluczają wystąpienia o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i obniżenie czynszu z 500 zł na 50 zł miesięcznie do czasu usunięcia klimatyzatora. Wysłali także kolejne już pisma do MZBM, a także do prezydenta i rzecznika praw konsumentów. O sprawę zapytaliśmy w ratuszu.

- Musimy sprawdzić, jak to funkcjonuje i czy naprawdę jest to tak uciążliwe dla mieszkańców. Jeśli się okaże, że tak, to właściciel tego klimatyzatora będzie musiał go zmienić na cichy model lub zamontować w innym miejscu – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa.

Blanka Szlachcińska