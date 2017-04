Małe firmy zapłacą mniejszy ZUS

PODKARPACIE. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej.

Jest szansa, że właściciele małych firm będą mieli ułatwione prowadzenie działalności gospodarczej. Rząd chce od 2018 roku obniżyć składki na ubezpieczenie społeczne dla mniejszych przedsiębiorców. Ci z najniższymi przychodami – 1500 zł miesięcznie – zapłacą do ZUS o 916 zł mniej niż obecnie. To będzie znaczne odciążenie np. dla jednoosobowych firm.

Obecnie każdy przedsiębiorca – i ten, który prowadzi jednoosobową firmę, i ten, który zatrudnia kilka czy kilkanaście osób – musi co miesiąc płacić 1172 zł do ZUS. To jest ogromne obciążenie dla małych firm. Jednak od przyszłego roku – jak to zapowiada Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju, łatwiejsze życie będą mało 200 tys. Polaków, właścicieli małych firm. Odczują oni znaczną ulgę w portfelu.

Jak wyjaśnia resort rozwoju, w projekcie znajdzie się zapis, żeby od każdych 200 zł przychodu składki wynosiły 32 zł. Niższy ZUS będzie obowiązywał do kwoty 5000 zł przychodów. Powyżej tej kwoty nadal trzeba będzie płacić 1172 zł.

To nie jedyne udogodnienia dla przedsiębiorców, które mają wejść w życie od przyszłego roku. Nowe firmy mają być zwolnione z płacenia składek przez pół roku. Potem przez dwa lata będą korzystać z tzw. małego ZUS, czyli niższych składek.

Jednak eksperci znaleźli też wadę w tym pomyśle – niższe składki doprowadzą w przyszłości do sytuacji, że przedsiębiorcy otrzymają tylko minimalne emerytury.

KOMENTARZ

Dr Robert Pater, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

- Ogólnie pozytywnie oceniam pomysł obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. W ten sposób zostanie zmniejszony klin podatkowy i mniejsze będą różnice między wynagrodzeniem brutto i netto. Tylko zastanawiam się, czy po obniżeniu ZUS-u dla małych firm uda się państwu zebrać tyle pieniędzy ze składek, co dotąd. Ograniczona zostanie też szara strefa, bo pracodawcy dzięki ulgom w składkach nie będą już zatrudniali pracowników na czarno. Trzeba sobie jednak postawić pytanie, czy rządowi uda się wprowadzić te korzystne zmiany dla małych firm.

Mariusz Andres