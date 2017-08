Marsjańska misja niewidomego astronauty

Marcin Kaczmarzyk ma 31 lat i jest rzeszowianinem. 13 grudnia 2007 r. w wyniku wypadku (wybuch odczynników chemicznych) stracił całkowicie wzrok, lewą dłoń i trzy palce prawej. Nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu wiedzy. Uzyskał licencjat z filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, ukończył budownictwo na Politechnice Rzeszowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Aktualnie jest asystentem w Zakładzie Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz znajduje się na studiach doktoranckich z budownictwa i studiach 2. stopnia (magisterskich) z fizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. W październiku tego roku weźmie udział w międzynarodowej misji symulującej pobyt na Marsie – jako pierwszy na świecie niepełnosprawny astronauta analogiczny.

- Bardzo dużo tej nauki. Kiedy Pan ma na to czas?

- Wypadek bardzo dużo zmienił w moim życiu. Wiele rzeczy jest mi zrobić dużo trudniej, niektórych w ogóle się nie da i musiałem z nich zrezygnować, np. z kierowania samochodem lub gry na komputerze, ale też są rzeczy, które teraz jest mi zrobić łatwiej. Na przykład skupić się na pracy naukowej. Ograniczony kontakt z otoczeniem spowodowany niepełnosprawnością powoduje, że mniej rzeczy mnie rozprasza i mogę się łatwiej koncentrować na wybranym problemie. Co prawda, wolniej piszę i trochę trudniej mi korzystać z komputera jeśli chodzi o sprawy graficzne i geometryczne, jestem jednak do tego przyzwyczajony i przeprowadzam nawet bardzo skomplikowane obliczenia.

- Czy jako dziecko chciał Pan być kosmonautą?

- O tak! Kosmosem pasjonowałem się już od drugiej klasy szkoły podstawowej. W czasach młodzieńczych trochę precyzyjniej zainteresowałem się astronautyką i astrofizyką. Od 2006 roku działam w Polskim Towarzystwie Meteorytowym zrzeszającym naukowców, popularyzatorów wiedzy, ale też pasjonatów, handlarzy i kolekcjonerów tych „przybyszy z kosmosu”. Regularnie publikuję w branżowych periodykach i posiadam zbiór ponad stu meteorytów.

- Czy obecnie pisana przez Pana rozprawa doktorska również dotyczy kosmosu?

- W pracy doktorskiej połączyłem zainteresowanie kosmosem z pracą zawodową związaną z budownictwem. Dotyczy ona analizy zapotrzebowania energetycznego przyszłych budynków księżycowych. Jeśli kiedyś będziemy chcieli stworzyć stałą bazę na naszym naturalnym satelicie, to zetkniemy się tam z zupełnie innymi warunkami termicznymi niż na Ziemi. Nie ma tam atmosfery ani hydrosfery, które są głównymi czynnikami stabilizującymi temperaturę powierzchni ciał niebieskich. Wahania dobowe na Ziemi wynoszą kilka, kilkanaście, lub w najbardziej ekstremalnych przypadkach kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a na Księżycu jest to aż około 300 stopni. W dzień na równiku jest tam ponad 120 plus, a w nocy do minus 180 stopni Celsjusza. Poza tym nasza doba trwa 24 godziny, a księżycowa 29 i pół naszego dnia. Zachodzi tam też nieco inna wymiana ciepła, gdyż nie ma atmosfery lecz próżnia. Są jednak rzeczy, na których można próbować się oprzeć w księżycowym budownictwie. Tamtejszy grunt jest świetnym izolatorem ciepła i zaledwie pół metra pod powierzchnią panuje stała temperatura minus 20 stopni Celsjusza, a więc stosunkowo ciepło jak na tamtejsze warunki i można próbować na tym bazować.

- Ostatnio bardzo popularne stały się zwroty misji analogowej i astronauty analogowego.

- Uważam, że nazwa misja analogowa czy astronauta analogowy jest niepoprawnym pojęciem. W języku angielskim mamy jedno słowo analogue lub krócej analog które w zależności od kontekstu określa sposób zapisu i przekazu informacji – jak np. ze zdjęciami – cyfrowo lub analogowo, lecz w innym kontekście oznacza, że coś jest odpowiednikiem czegoś innego, czyli, że jest analogiczne. W języku polskim mamy na to dwa odrębne słowa i uważam, że prawidłowe określenie to misja analogiczna.

Rozmawiał WIT HADŁO