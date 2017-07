Masło zdrożeje do 7 zł?

PODKARPACIE. Już we wrześniu można się spodziewać znacznych podwyżek mlecznego tłuszczu.

Kostka prawdziwego masła już we wrześniu może kosztować nawet 7 lub 8 zł. Teraz w tańszym sklepie trudno znaleźć masło poniżej 5 zł. W najbliższym czasie kostka podrożeje o 20-30 procent. Powód: spadła światowa produkcja mlecznego tłuszczu, a dodatkowo jeszcze Chińczycy masowo skupują masło i to gdzie się tylko da.

Już teraz najdroższa kostka mniejszego mlecznego tłuszczu o wadze 300 gramów kosztuje ponad 8 zł. Za te tańsze i mniejsze o wadze 200 gramów trzeba zapłacić ponad 5 zł. Jeszcze rok temu w lipcu za średnią kostkę masła trzeba było zapłacić 3,8 zł, a teraz w lipcu już 5,4 zł. Zdaniem ekspertów, cena może sięgnąć nawet 7 zł. Na to najdroższe i największe będzie już stać tylko nielicznych, bo cena przekroczy 10 zł!

Zdaniem ekspertów, masło drożeje, bo brakuje go w Europie Zachodniej, a rynek polski w ramach Unii Europejskiej jest z nim połączony. To jednak nie jedyny powód wzrostu cen. W maśle bowiem zagustowali Chińczycy i skupują je na całym świecie. Dodatkowo jeszcze spadła światowa produkcja masła i przyczynili się do tego spekulanci wpływający na ceny.

W Polsce sytuacja z masłem nie jest jeszcze najgorsza. Ale w innych krajach, jak np. w Wielkiej Brytanii, może go zabraknąć już na Boże Narodzenie. W naszym kraju masła na razie nie zabraknie, bo jesteśmy jego dużym producentem.

Jednak Polacy są znacznie biedniejszym społeczeństwem i silniej odczuwamy podwyżki cen żywności. Dlatego może dojść do sytuacji, że np. mieszkańcy Podkarpacia przerzucą się na tańszą margarynę.

- Nie mogę uwierzyć – mówi pani Anna z Rzeszowa. – Nie było mnie od końca czerwca, poszłam do sklepu i przeżyłam szok. Najtańsze masło wcześniej kosztowało 4,39 zł, dziś ma cenę 5,79 zł. Cena innego masła to 6 zł, a najdroższego nawet 8 zł. Kostka większej osełki, ważącej 300 gramów, kosztowała 7,99 zł, teraz już 8,99 zł.

Mariusz Andres