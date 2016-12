Metoda „na gminę”?

IWONICZ-ZDRÓJ. Niektórzy mieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój od lipca nie wiedzą, czy pismo dotyczące zmiany numeru konta do wpłat za wywóz śmieci jest faktycznie urzędowe.

Od 1 lipca 2016 roku, zgodnie ze zmianami, jakie wprowadził Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, mieszkańcy powinni wpłacać należność za wywóz śmieci na nowe konto bankowe. Gmina zadbała o to, aby każdy z mieszkańców otrzymał drogą pocztową informację o zmianie numeru konta. Wszystko byłoby dobrze, gdyby pisma, jakie otrzymali mieszkańcy, były podpisane przez burmistrza.

Na sesji Rady Miasta, jaka odbyła się 28 grudnia, przewodniczący rady Józef Sowiński, zwrócił się w imieniu mieszkańców do burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój, Witolda Kocaja, z prośbą o potwierdzenie autentyczności przesłanych zawiadomień, które dotyczą zmiany numeru konta do wpłat za wywóz śmieci.

- Mieszkańcy zwracają się do mnie z pytaniem, na ile to jest autentyczne? – pyta przewodniczący. – Czy faktycznie jest to informacja sygnowana przez pana burmistrza, czy ktoś się podszywa pod urząd? Wiemy, że dziś jest różnie – dodaje.

Burmistrz wyjaśnił, że pismo rzeczywiście do niektórych mieszkańców trafiło bez jego podpisu, co przy, jak określił, wnikliwym umyśle mieszkańców, mogło wzbudzić ich niepokój. Prawdą jest, że gmina zmieniła obsługę bankową, nadając numery subkont dla poszczególnych mieszkańców, co ma ułatwić rozliczenia płatności.

- Przyznam, że ja też otrzymałem telefon, w którym rozmówca chciał upewnić się co do wiarygodności pisma – informuje burmistrz. – Jeżeli w przyszłości będziemy stosować manewry dotyczące indywidualnego informowania mieszkańców, dochowamy staranności, aby sytuacja tego typu nie powtórzyła się – deklaruje.

Nie zmienia to faktu, że przez pół roku część mieszkańców nie uiszczała wpłat za wywóz śmieci w obawie, że mogą paść ofiarą oszustów wyłudzających pieniądze metodą „na gminę”.

Maria Ekiert