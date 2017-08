Miał węglowy – najlepszy sposób na ogrzewanie domu?

Wybór sposobu ogrzewania domu to bodaj jedna z najważniejszych decyzji w czasie jego projektowania. I nie jest prosta. Możliwości jest wiele, na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane kotły, a cena niektórych paliw nieco spadła. Pomimo tego nadal największą popularnością cieszą się piece na węgiel i drewno, a na liście najbardziej popularnych paliw ciągle wysoko utrzymuje się miał węglowy. Czy to nadal jest korzystne rozwiązanie?

Miał węglowy – wady

Dla wielu osób miał węglowy oznacza po prostu same niedogodności. Przede wszystkim decydując się na piec opalany tym paliwem należy mieć na względzie to, że potrzebuje on sporo miejsca. Trzeba także wygospodarować miejsce na składowanie opału. W małej piwnicy może być to utrudnione.

Kolejną wadą opalania miałem węglowym jest fakt, że jest to materiał pylący. Niestety, trzeba się nastawić na to, że obsługa pieca będzie brudzić. I że palenie w piecu będzie zajmować czas codziennie, ponieważ kotły na miał węglowy najczęściej nie są wyposażone w automatyczny podajnik. Problemem jest nie tylko dokładanie do pieca (nawet w niedziele i święta), ale także czyszczenie go z popiołu i sadzy. Przeciwnicy takiego sposobu ogrzewania domu wskazują także na to, że miał węglowy ma stosunkowo niską kaloryczność w porównaniu chociażby do innych rodzajów węgla.

Miał węglowy – zalety

Miał węglowy posiada jednak sporo zalet. Nadal pozostaje jednym z najczęściej wybieranych materiałów do ogrzewania domu. Dzieje się tak, ponieważ jest zwyczajnie znacznie tańszy niż inne sposoby opalania. I chodzi tutaj nie tylko o sam zakup pieca, chociaż różnica w cenie może być bardzo duża, ale także eksploatację i ceny surowca.

Chociaż miał węglowy jest nieco mniej kaloryczny niż węgiel, ekogroszek czy innego rodzaju paliwa stałe, to jego cena jest na tyle niska, że chociaż potrzebujesz zakupić go więcej, wydasz znacznie mniej. Nieszczególnie kosztowne jest także utrzymanie kotła, jego czyszczenie czy ewentualne wymienianie uszkodzonych części. Kolejnym bardzo ważnym plusem jest fakt, że miał węglowy jest tak powszechny, że nie ma problemów z jego dostępnością.

Kotły na miał węglowy

Przeciwnikom takiego sposobu ogrzewania domu warto także zwrócić uwagę na to, że zła sława miału węglowego wynika z tego, iż obsługa kotłów starego typu była znacznie bardziej uciążliwa. Obecnie miał jest spalany w nowoczesnych kotłach, przeznaczonych tylko dla niego, które pozwalają wydobyć z niego maksimum kaloryczności. Dzięki temu spalanie jest bardziej efektywne, a my możemy zauważyć znaczne oszczędności.

Najnowsze kotły są także łatwiejsze w obsłudze i znacznie wydajniejsze, niż dawniej. Nie trzeba także ich pilnować – są wyposażone w miarkownik regulujący dopływ powietrza do paleniska, więc nie musisz obawiać się, że temperatura wody wymknie się spod kontroli. Dlatego w czasie wymiany pieca warto zastanowić się nie tyle nad innym sposobem ogrzewania, ale raczej nad zakupieniem najnowszego modelu kotła.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Rowex Sklep: rowex-sklep.pl

