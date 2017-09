Miasto przekaże działkę na budowę sądu

RZESZÓW. Urzędnicy miejscy już dawno zaczęli pracę nad tym, żeby z działki przy ul. Dołowej wyprowadzić funkcjonujący tam od lat bazar. Kupcy dostali nowe miejsce przy ul. Dworaka, gdzie znajduje się nowo wybudowane targowisko z prawdziwego zdarzenia. Wszystkie te działania zostały podjęte w jednym celu. Miasto chce przejąć zamek Lubomirskich i jest coraz bliżej celu.

Obecnie w zamku Lubomirskich mieści się Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Jednak władze miasta od lat chcą przekazać działkę przy ul. Dołowej właśnie na budowę nowej siedziby sądu, aby ten mógł się przenieść w inne miejsce i zwolnić zamek na cele kulturalne. Urzędnicy są już gotowi na przekazanie gruntu na rzecz Skarbu Państwa i 10 mln zł.

- Z naszej strony wszystko jest przygotowane. W każdej chwili możemy podpisać akt notarialny. Oprócz tego zostało wysłane pismo do wiceministra Jakiego informujące o zaawansowaniu naszych prac w tym zakresie. Czekamy na decyzję sądu, kiedy możemy przekazać grunt – mówił w poniedziałek w ratuszu Grzegorz Tarnowski, dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Rzeszowa.

W czerwcu wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wysłał do rzeszowskiego ratusza pismo, w którym potwierdził zainteresowanie budową nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nowy budynek stanie na ponad hektarowej działce przy ul. Dołowej, obok obecnej siedziby Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Cała inwestycja miałaby kosztować ok. 50 mln zł, z czego po 10 mln miałoby wyłożyć miasto i urząd marszałkowski, a resztę z budżetu państwa wygospodarowałby resort sprawiedliwości. Nowa siedziba Sądu Okręgowego miałaby powstać najpóźniej w 2019 roku i wtedy można by było przystąpić do prac adaptacyjnych, żeby zamek przystosować pod instytucję kultury. Co się tam znajdzie?

Zaproponowane zostało, aby w zamku powstała Europejska Akademia Sztuki, a w jej ramach program rezydencji, gdzie w ramach stypendium do Rzeszowa przybywaliby twórcy młodzi i bardziej doświadczeni. W ramach programów rezydencjalnych zdobywaliby nowe doświadczenia. Ponadto na parterze zamku powstałaby pracownia Edwarda Janusza, gdzie mogłyby być wykonywane pamiątkowe zdjęcia. Artyści zaproponowali również, żeby w zamku odbywały się koncerty w salach i na dziecińcu. Z prośbą o miejsce w zamku do władz miasta zgłosił się także ks. biskup Jan Wątroba. Chce, aby znalazło się tam Muzeum Diecezjalne, ponieważ tylko 20-30 proc. eksponatów Muzeum Diecezjalnego jest pokazywane, a reszta jest magazynowana w piwnicach.

am