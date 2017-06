Michał Szpak wraca do Jasła ze swoim show… i tłumami fanów

JASŁO. Tegoroczne Dni Jasła już w najbliższy weekend 24-25 czerwca. Sobotnią gwiazdą będzie artysta, którego kariera ostatnio rozwija się z impetem. Michał Szpak. Jaślanin. Nietuzinkowy i wyrazisty. Od ponad roku nieustannie w trasie. Wyróżnia go jeszcze jedno: oddani fani przemieszczający się za nim z koncertu na koncert. Teraz swoje energetyczne show Michał Szpak przywozi do rodzinnego miasta.

Od momentu, gdy 6 lat temu pojawił się na muzycznej scenie jako finalista popularnego talent show, Michał Szpak wzbudza niegasnące zainteresowanie. Lista jego osiągnięć stale się wydłuża. Płyta „Byle być sobą”, z której materiał prezentowany jest na koncertach, jest już platynowa. Singiel „Jesteś Bohaterem” ma status złotej płyty, a „Color of Your Life” potrójnej platyny. Szpak to laureat festiwali w Zielonej Górze i kilkukrotnie w Opolu, m.in. zwycięzca „SuperPremier”, „SuperJedynek” i „Grand Prix Złote Opole”.

W międzyczasie wokalista zabłysł też na scenie międzynarodowej. Po wygraniu polskich preselekcji do konkursu Eurowizji 2016 zdobył 3. miejsce w „televotingu” europejskich widzów, a ostatecznie zajął ósme miejsce.

Swoim występem na tyle zainteresował międzynarodową publikę, że obecnie może poszczycić się nie tylko polskimi, ale też kilkunastoma zagranicznymi fanclubami. Na jego koncerty zjeżdżają się fani z Europy i obu Ameryk. Członkowie Oficjalnego Fan Clubu, czy Międzynarodowego Fan Clubu dbają o oryginalne oprawy koncertów. Grona sympatyków przysparzają wokaliście mocny, emocjonalny głos, oryginalny wizerunek i energia sceniczna. Jego koncerty utrzymane są w stylistyce rockowo-lirycznego teatru jednego aktora.

Wszystkie te elementy „show” Michała Szpaka można będzie zobaczyć w sobotę, 24 czerwca, o godz. 20.30 na terenach jasielskiego MOSiR-u przy ul. Sikorskiego 15.