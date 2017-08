Międzynarodowy koncern BSH otwiera się na rzeszowskich studentów

Wysokiej jakości, płatne staże zapewnia studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, podpisana 9 sierpnia br., umowa o współpracy pomiędzy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Oddział Rzeszów, a uczelnią.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group będącego liderem w branży sprzętu gospodarstwa domowego w Europie i jednym z wiodących producentów AGD na świecie. Z urządzeń marek BSH: Bosch, Siemens, Gaggenau i Zelmer, każdego dnia, korzystają gospodarstwa domowe na całym świecie. BSH zatrudnia 58 300 pracowników i posiada ponad 40 fabryk na całym świecie. Obrót Grupy BSH w 2016 roku wyniósł 13,1 mld euro. BSH w Polsce zbudowała markę wiarygodnego i rzetelnego pracodawcy. Firma – która deklaruje, że podstawą jej sukcesu są zaangażowani pracownicy – konsekwentnie wdraża strategię rozwoju talentów oraz prowadzi liczne szkolenia służące rozwojowi pracowników.

Jak podkreśla Marcin Tomkiewicz, dyrektor BSH Oddział Rzeszów – BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. może pochwalić się wieloletnią współpracą na linii edukacja-biznes udostępniając miejsca na staż lub praktykę i tym samym zapraszając do swoich struktur ambitnych studentów i absolwentów uczelni.

Podpisana 9 sierpnia br. umowa o współpracy pomiędzy BSH Oddział Rzeszów, a WSIiZ zapewni studentom rzeszowskiej uczelni wysokiej jakości, płatne staże.

- Lokalna współpraca Oddziału Rzeszowskiego (wcześniej Zelmeru) z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania rozpoczęła się już w 2005 r., a do dziś zatrudniliśmy ponad 70 absolwentów tej uczelni – wskazuje dyrektor Tomkiewicz i dodaje – To co przede wszystkim cechuje studentów WSIiZ to nieszablonowe podejście, kreatywność i innowacyjność, a realizacja stażu w naszej firmie to dobra okazja do zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i zapoznania się z innowacyjnymi sprzętami gospodarstwa domowego i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Staże dają szansę sprawdzenia w praktyce wiedzy zdobytej na studiach oraz predyspozycji zawodowych. Staż bywa też pierwszym krokiem do rozpoczęcia kariery w firmie, gdyż często kończy się ofertą zatrudnienia – potwierdza Ewa Podgórska, kierownik Biura Karier WSIiZ.

Warto podkreślić, że również w przypadku BSH wielu pracowników zaczynało swoją przygodę z koncernem od stażu, a profesjonalna współpraca z otoczeniem społeczno–gospodarczym w kontekście wsparcia studentów jest jednym z priorytetów WSIiZ.

Jak podsumowuje dr Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ – Kolejna umowa o współpracy z międzynarodowym koncernem wpisuje się w strategię Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne oraz rozwój studentów we współpracy z pracodawcami.