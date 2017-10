Mielec będzie miał swoją „Solinę”?

MIELEC. Ze Stawów Cyranowskich chcą uczynić miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji nad wodą i wśród malowniczych lasów.

Miasto chce stworzyć ze Stawów Cyranowskich miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji nad wodą i wśród lasów. Problem w tym, że akwen ten jest dziś własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, a otaczające go grunty należą do Lasów Państwowych. Zdaniem urzędników, istnieje jednak realna możliwość komunalizacji tego obszaru.

Stawy Cyranowskie to akwen i tereny wokół niego w rejonie ul. Partyzantów o łącznej pow. ok. 82 ha. Pierwotnie zakładano, że stawy będą pełnić funkcje retencyjne. Jednak wykluczyły to analizy hydrologiczno-geologiczne. Jedyną opcją jest więc stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji. Koncepcja zagospodarowania stawów wyznacza trzy strefy.

Rozpoczęcie prac już w przyszłym roku?

W pierwszej z nich zapisana jest możliwość wykonania: ścieżek rowerowych, wieży obserwacyjnej i wiaty edukacyjnej. W drugiej – wiat i pawilonów edukacyjnych, pomostów i przystani dla sprzętu wodnego. Strefa trzecia skupia usługi związane ze sportem. Jest też możliwość umiejscowienia tam parkingów, boisk z zapleczem dla gastronomii i usług.

Sęk w tym, że stawy są dziś własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, a otaczające je grunty należą do Lasów Państwowych. Urzędnicy przekonują jednak, że przejęcie tego całego obszaru jest możliwe pod warunkiem realizowania tam działań z zakresu edukacji, kultury i sportu. Miasto wystosowało już wniosek do ANR o nieodpłatne przejęcie akwenu.

- Jest to o tyle istotne, że w tym dokumencie jest deklaracja, że w terminie 9 lat ta inwestycja zostanie zrealizowana, a w przyszłym roku będzie już rozpoczęta – zaznaczył Waldemar Wiącek, naczelnik Wydziału Urbanistyki Urzędu Miasta. – Nie czekając na pozytywną odpowiedź z agencji, rozpoczęliśmy rozmowy z Lasami Państwowymi na temat przejęcia gruntów wokół akwenu oraz zamiany części z nich na inne nieruchomości. Gdyby „posypała” się nam możliwość pozyskania wód, to wtedy zawieszamy rozmowy z lasami.

Paweł Galek