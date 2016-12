Mielec zadłuży się jak nigdy wcześniej

MIELEC. W przyszłym roku miasto zamierza wziąć kredyty za ponad 50 mln zł.

Czasy, kiedy Mielec był jednym z niewielu miast w Polsce na finansowym plusie, minęły chyba już bezpowrotnie. Magistrat zadłuża się, i to konkretnie. Planowany deficyt w przyszłym roku to 62,5 mln zł. Mało tego, w 2018 r. zadłużenie miasta będzie jeszcze większe. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, miasto zaminusuje na ok. 80 mln zł.

Budżet na 2017 r. to efekt kompromisu prezydenta Daniela Kozdęby z mającym większość w Radzie Miasta klubem PiS. To jednak nie znaczy, że nie ma głosów, które krytykują rosnące zadłużanie się magistratu. Pojawiają się one także wśród… radnych PiS.

Skowron: - Rośnie administracja

- Jak starożytny Katon co roku przestrzegam przed deficytem oraz złymi proporcjami wydatków bieżących i majątkowych – alarmował Jakub Blicharczyk. – Czy tak wysokie kredytowanie deficytu nie stoi w sprzeczności do zasady gospodarności? – pytał.

