Mielecki stadion, czyli bubel za ponad 42 miliony

MIELEC. Sprawa może skończyć się w prokuraturze. Ale to nie jest najgorsze…

Przebudowa stadionu, czyli budowli dla wielu mielczan wręcz świętej, okazała się skandalem. Co rusz wypływają informacje o kolejnych usterkach. Były problemy z trybunami i bieżnią. Do tej pory nie można sobie poradzić z grzybem i przeciekającym sufitem we wnętrzach mieleckiej areny. Możliwe, że sprawa skończy się w prokuraturze. Co gorsza, w związku z tym pojawiają się głosy o wyłączeniu stadionu z użytkowania.

Dziś w Mielcu chyba nikt nie ma wątpliwości. Modernizacja starego stadionu była błędem, delikatnie rzecz ujmując. Świadczą o tym usterki, które co rusz wychodzą na jaw.

Jednym z najbardziej bulwersujących defektów nowej areny jest stan pomieszczeń w jej wnętrzach. Ściany „zdobią” tam wykwity pleśni i grzyba, a w niektórych miejscach sufitu woda leje się przez cały rok. Zdaniem lekarzy sportowych, trening w takich warunkach wpływa negatywnie na wydolność organizmu i układ oddechowy, nasila też alergię i astmę.

„Może być jeszcze gorzej? Może!”

- To karygodne – komentuje Marian Kokoszka, przewodniczący Rady Miasta. – Do dzisiaj nie wiem, czy ten obiekt został odebrany. Nie widziałem protokołu zdawczo-odbiorczego – zastrzega. Może być gorzej niż jest? – Może! Jednak nie chcę przypadkiem powiedzieć czegoś za dużo, żeby nie zaszkodzić piłkarzom, którzy grają na tym obiekcie i są „na fali”. Natomiast to, że sytuacja na stadionie jest skandalem, nie ulega wątpliwości.

Chodzą słuchy, że sprawa może zakończyć się w prokuraturze. – Nie mam danych co do stanu prawnego tego obiektu. Dopóki z nim się nie zapoznam tak do końca, dopóty nie będę się jednoznacznie wypowiadać w tym temacie – zastrzega nasz rozmówca. – Problemy z położeniem tartanu na bieżni i błędy powykonawcze na obu trybunach stadionu już na samym początku dały świadectwo złej decyzji, jaką była modernizacja starego obiektu.

„Przecież nie wybudujemy nowego stadionu”

- Potem okazało się, że sektor dla kibiców na wózkach położony jest za nisko, a do tego jest tylko częściowo osłonięty od deszczu i śniegu. Do tego w pomieszczeniach pod trybuną przecieka strop – dodaje. – Ja nie wiem, czy kiedykolwiek uda się usunąć te usterki. Raczej jestem sceptyczny. Wydaliśmy ponad 40 mln zł i na dobrą sprawę nie mamy obiektu.

- Mówi się o awansie do Ekstraklasy, ale czy ten stadion z tymi wszystkimi usterkami się do tego nadaje? Mam poważne wątpliwości. I naprawdę nie wiem, co z tym fantem można zrobić. Przecież nie wybudujemy stadionu od nowa, bo nas na to po prostu nie stać.

Paweł Galek