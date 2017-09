Mieszkańcy Krosna popływają w trzech basenach

KROSNO. W lecie 2018 r. gotowy będzie nowoczesny kompleks otwartych pływalni.

W Krośnie przy ul. Bursaki powstaje nowoczesny kompleks otwartych basenów. Widać już zarysy niecek tych pływalni. Otwarcie obiektów zaplanowano na sezon letni 2018 r.

Budowa basenów rozpoczęła się na wiosnę. Nowoczesny kompleks pływalni ma zastąpić stary basen, z którego mieszkańcy korzystali przez 40 lat. Poprzednia pływalnia została już wyburzona. W jej miejscu budowane są konstrukcje nowych obiektów do pływania.

Basen rekreacyjno-sportowy o powierzchni 1050 mkw. podzielony jest na dwie części. Jedna z nich będzie miała funkcję do pływania i długość 25 metrów, z sześcioma torami oraz z funkcją do zespołowych wodnych zabaw sportowych: siatkówki, koszykówki czy piłki wodnej. Znajdzie się tam też huśtawka wodna. W basenie umieszczona zostanie podwodna ławeczka z dwunastoma stanowiskami powietrznego masażu ciała. Dzięki niej po zabawach wodnych będzie można się szybko zregenerować.

Drugi basen, o funkcji rekreacyjnej, to typowa pływalnia dla relaksu. Będzie on wyposażony w ławeczki podwodne, a nawet leżanki, znajdą się w nim także liczne atrakcje wodne. Należeć do nich będą: sztuczna rzeka, huśtawka wodna, grzybek wodny oraz masaże wodne i powietrzne. Basen będzie miał też swoją wyspę, na którą będzie można dojść łukowym mostkiem.

Trzeci basen, o powierzchni 166 mkw., przeznaczony jest dla małych dzieci. Wyposażony zostanie w atrakcje wodne, takie jak małe zjeżdżalnie , dzwonki i jeżyki wodne, cylindryczne stołki do siedzenia.

Wybudowane zostaną nie tylko baseny, ale obok powstaną też boiska do siatkówki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci. Do obsługi kąpieliska służyć będą cztery budynki: techniczny stacji uzdatniania wody, dwa budynki szatniowo-sanitarne (przebieralnie, toalety i umywalnie) oraz budynek obsługi klientów (kasy i sala konsumpcyjna). Przy wejściu na kąpielisko zlokalizowany będzie parking rowerowy na 100 stanowisk. Wejście na obiekt odbywać się będzie poprzez bramki obrotowe wspomagane elektronicznym systemem obsługi klientów. Poza tradycyjna kasą, użytkownicy będą mogli też korzystać z samoobsługi, wykupując wejściówkę w automacie biletowym.

Wykonawcą inwestycji jest krośnieńska firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych. Koszt inwestycji to 20 mln 937 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na koniec czerwca 2018 r.

Mariusz Andres