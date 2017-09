Mieszkańcy zadecydują, na co wydać pieniądze

RZESZÓW: Nowe boiska sportowe, siłownia zewnętrza czy miejsca postojowe – mieszkańcy zagłosują, na co przeznaczyć budżet obywatelski.

Od 18 września do 6 października 2017 r. mieszkańcy Rzeszowa będą mogli głosować, na co przeznaczyć fundusze z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Modernizacja obiektów sportowych i placów zabaw, poprawa nawierzchni czy nowe miejsca postojowe – to tylko niektóre z propozycji. Jest o co walczyć, bo do rozdania będzie 7,65 mln zł.

Budżet obywatelski daje mieszkańcom szansę decydowania, na co przeznaczyć wspólne pieniądze. W tym roku głosy mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Wcześniej takie prawo miały tylko osoby pełnoletnie, a w kolejnych latach osoby, które ukończyły 16 lat.

Mieszkańcy będą mieli do wyboru jedno zadanie z każdej z trzech kategorii: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej; budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej oraz działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Do wyboru jest aż 87 propozycji. Są to m.in.: Smart Centrum (wyposażenie os. Śródmieście Północ i Śródmieście Południe, rzeszowskiego Rynku i dworca w tablice multimedialne, interaktywne mapy turystyczne miasta, Wi-Fi w rynku i pl. Cichociemnych), Smart Bulwary, zakup sprzętu ratowniczego dla OSP, wykonanie oświetlenia wzdłuż trasy spacerowej od „Tęczowego Mostu” do „Mostu Zamkowego”, budowa parku na os. Miłocin, czy stacja pomiaru rowerzystów.

Głosować można drogą elektroniczną, używając elektronicznej karty do głosowania zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w sposób tradycyjny. Papierowe formularze należy wtedy osobiście wrzucić do urny umieszczonej w jednym z ośmiu punktów. Znajdują się one w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Biurze Rady Miasta, siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury i jego filiach oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Przez Internet mogą oddawać głosy mieszkańcy posiadający adres zameldowania na terenie Rzeszowa. Ci, którzy go nie mają, będą musieli głosować w formie papierowej. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października.

Wioletta Kruk