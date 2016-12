Miliony złotych na radioterapię

TARNOBRZEG. Na podkarpackiej mapie leczenia onkologicznego przybędzie nowy oddział radioterapii.

43 miliony złotych trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu na rozwój Centrum Onkologicznego. Pieniądze te pozwolą na budowę oddziału radioterapii, dzięki któremu pacjenci walczący z chorobą nowotworową nie będą musieli jeździć na leczenie do innych ośrodków.

O tę inwestycję tarnobrzeski szpital zabiegał od lat. W tutejszym Centrum Onkologicznym pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, są poddawani operacjom i chemioterapii, ale ci wymagający naświetlań muszą wyjeżdżać do innych miast, m.in. Rzeszowa, Krakowa czy Kielc. O tym, jak jest to kłopotliwie wiedzą ci, którzy przez wiele tygodni mimo ciężkiej choroby zmuszeni byli do dojeżdżania na naświetlania.

Projekt przewiduje zakup dwóch akceleratorów, czyli urządzeń do radioterapii, które będą umieszczone w bunkrze, przebudowę i nadbudowę pomieszczeń pawilonu D oraz zakup aparatu RTG typu telekomando.

Obecnie w szpitalu w Tarnobrzegu działa Centrum Onkologiczne, na które składa się Oddział Onkologii Klinicznej oraz Poradnia Onkologiczna.

Rozwój Centrum Onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu to najdroższa z inwestycji, jakie będą prowadzone w sześciu szpitalach podległych marszałkowi, m.in. w szpitalach wojewódzkich nr 1 i 2 w Rzeszowie oraz w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Zarząd województwa przeznaczy na nie łącznie ponad 183 mln zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane od przyszłego roku z wykorzystaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

mrok