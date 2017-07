Minister zakaże przyjmowania do przedszkoli nieszczepionych dzieci?

PODKARPACIE. Żłobki i przedszkola tylko dla zaszczepionych dzieci. Tego chce Naczelna Rada Lekarska.

Według lekarzy, decyzje rodziców o niepoddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach. Dlatego prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do ww. placówek zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych.

Jak argumentują medycy, w ostatnim czasie zwiększa się liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom, co oznacza, że istniejące ramy prawne egzekwowania tego ustawowego obowiązku są niewystarczające. Na Podkarpaciu np. w tym roku wydano postanowienia o nałożeniu grzywny względem 11 dzieci. W 2016 r. wydano 69 takich postanowień względem 38 dzieci. Rodzice tylko jednego z nich zaszczepili dziecko. Oznacza to, że pozostali zdecydowali, że będą nadal płacić kary.

Anna Moraniec