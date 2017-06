Mistrzowie celnego oka (ZDJĘCIA)

TARNOBRZEG. Diany i myśliwi na krajowych zawodach.

3 czerwca na strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu odbyły się jubileuszowe krajowe zawody pod nazwą „XX Tarnobrzeski Puchar Wiosny”.

W zmaganiach udział wzięło 79 zawodników z całej Polski, wśród których były cztery diany, czyli kobiety myśliwe.

W klasie mistrzów strzelectwa zawody wygrał Robert Jędral, a kolejne miejsca podium zajęli: Henryk Górski i Mariusz Pasztaleniec, wszyscy z okręgu tarnobrzeskiego. Klasę mistrzowską zdobywa się uzyskując w sześcioboju myśliwskim 425 punktów na 500. Konkurencjami są: strzelanie do makiety lisa i rogacza na 100 m, do makiety dzika w przebiegu na 50 m. Śrutem strzela się do rzutek na przelotach, na osi myśliwskiej, a także do makiety zająca w przebiegu na 35 m.

W klasie powszechnej na podium stanęli: Piotr Pasztaleniec z okręgu Tarnobrzeg, Tomasz Kuta reprezentujący Tarnów i Bartosz Kubik z Radomia. Wśród dian najlepszą okazała się Klaudia Helizanowicz z okręgu tarnowskiego.

- Była też klasyfikacja C – myśliwi ze stażem do 5 lat i najlepszym był Witold Weselak z okręgu przemyskiego – informuje Grzegorz Gałek z PZŁ w Tarnobrzegu.

W trakcie spotkania myśliwych, zgromadzonym na strzelnicy PZŁ zaprezentowano także różnego rodzaju broń. Wśród ciekawostek historycznych, które przygotowano na ten pokaz były dwie ciekawe z punktu widzenia miłośników filmu i historii powszechnej. Pierwsza z prezentowanych replik to broń, którą w filmie „Czterej pancerni i pies” posługiwał się Jacek z załogi Rudego. Druga to broń, którą wykorzystał Ali Agca mierząc na placu Św. Piotra do Jana Pawła II 13 maja 1981 roku.

mrok