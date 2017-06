Młodych policjantów wyposażono w… modlitewniki

PODKARPACIE. - To jakaś paranoja. W komendach na wiele rzeczy brakuje pieniędzy, a wydają kasę na modlitewniki – mówią nam doświadczeni policjanci.

Młodzi policjanci z Podkarpacia przyjęci do służby 1 czerwca, dostali nie tylko odznaki, ale i… policyjne modlitewniki. W tej sprawie z naszą redakcją skontaktowali się doświadczeni policjanci, którzy obdarowywanie funkcjonariuszy takimi książeczkami nazywają głupotą. – Nie ma zgody na to, żeby z pieniędzy podatników finansowane były modlitewniki – mówią nasi Czytelnicy. Czy rzeczywiście zostały one zakupione ze środków publicznych?

Okazuje się, że policjantów modlitewnikami w okładkach koloru policyjnego granatu obdarowano jedynie na Podkarpaciu. Nie tylko doświadczonym policjantom, ale i innym naszym Czytelnikom nie podoba się wprowadzanie symboli religijnych do państwowej policji, która ma strzec bezpieczeństwa obywateli. Z tego powodu w naszej redakcji rozdzwoniły się telefony w których nie brakowało komentarzy, że to głupota.

- Skoro policjanci dostali modlitewniki i stali się tacy religijni, to powinni karać kierowców w inny niż dotąd sposób – przekonuje pan Stanisław z Rzeszowa. – Zgodnie z chrześcijańskim miłosierdziem zamiast nakładać na nich mandat, powinni ich zobowiązać np. do odmówienia różańca. To po pierwsze, a po drugie, czy za te modlitewniki nie zapłacą przypadkiem podatnicy?

Mariusz Andres