Mobbing i poniżanie w największej przychodni w regionie?

RZESZÓW. Wicemarszałek mówi, że oczekuje konkretnych argumentów i przykładów, a nie anonimowych pism.

Do marszałka województwa trafił anonimowy list od „zrozpaczonych pracowników” przychodni przy ul. Warzywnej w Rzeszowie z prośbą o interwencję. Z listu wychodzi, że w przychodni jest mobbing, gnębienie i poniżanie ludzi. Związkowcy nie chcą nic oficjalnie mówić. Ale już w rozmowach nieoficjalnych mówią, że w przychodni wśród pracowników panuje psychoza strachu. – Stosunki międzyludzkie są tam bardzo złe, a wszystko co złego mówi się o dyrektorze to niestety prawda – twierdzi jeden z nich i prosi o niepodawanie nazwiska.

W liście, który dotarł do naszej redakcji czytamy m.in.: „Drogi Panie Marszałku, w imieniu większości pracowników Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, po raz kolejny prosimy o interwencję, bo mimo sygnałów jakie Pan otrzymywał co do rządów obecnego dyrektora, nie widać żadnej ingerencji z Pana strony. Utrzymując tego pana na stanowisku współdziała pan w gnębieniu, mobingowaniu i poniżaniu ludzi”. (…) Ileż można wołać o pomoc? Czy naprawdę ważne są tylko układy polityczne, a pracownik może być traktowany jak rzecz”. (…) Zrozpaczeni pracownicy” – czytamy.

Anna Moraniec