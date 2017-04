„Moja mama widziała potwornie okaleczone trupy”

MIELEC. Mało kto wie, że wielu mielczan przeżyło rzeź Polaków na Kresach.

W zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie obchodzili rocznicy jakiejś bestialskiej zbrodni dokonanej przez ukraińskich „herojów” spod znaku UPA na bezbronnej ludności polskiej. Historycy szacują, że ponad 70 lat temu w sposób okrutny zginęło ponad 100 tys. osób, głównie dzieci, kobiet i starców. Jak się okazuje, ludzi, którzy przeżyli ten niewyobrażalny dziś dla nas horror, nie brakuje i w Mielcu.

Kresowianie są również w rodzinie Romualda Rzeszutka, prezesa stowarzyszenia „Prawda i Pamięć” w Mielcu: – Moja śp. ciocia urodziła się w Chodorowie, na południu od Lwowa. Bardzo przykro wspominała ten okres. Mówiła o potwornie okaleczonych trupach. Z kolei moja mama, która pochodziła spod Lublina, widziała ciała pomordowanych Polaków, które ze spalonych wsi Chełmszczyzny i południowej Lubelszczyzny spływały rzeką Wieprz.

Rzeszutek twierdzi, że prawda o ukraińskim ludobójstwie na Kresach wciąż nie jest do końca wyjaśniona. – Wielu naszych rodaków wciąż nie ma świadomości tego, co się tam działo… Jakkolwiek już wiele zrobiono, żeby to zmienić – zastrzega. – Powstał m.in. film „Wołyń” pana Wojciecha Smarzowskiego, do którego zdjęcia były kręcone w Kolbuszowej i jej okolicach. Wiele w tym zakresie robi również ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski.

- Niestety, Ukraińcy wciąż boją się prawdy – zaznacza nasz rozmówca. – Nie pomaga tamtejszy rząd, który przyzwala na gloryfikację zbrodniarzy. Sam osobiście widziałem we Lwowie pomnik Stepana Bandery, chodziłem ulicą nazwaną imieniem oraz „herojów UPA”.

Paweł Galek