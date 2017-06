Mostu łączącego Rzeszów z Boguchwałą nie będzie?

RZESZÓW. Boguchwała nie ma pieniędzy na inwestycję.

Mniej więcej w okolicach pieszej kładki na Wisłoku między Rzeszowem a Boguchwałą miał powstać nowy most łączący trzy gminy: gminę Boguchwała, gminę Lubenia i Miasto Rzeszów. Miał…, bo najprawdopodobniej z inwestycji nic nie wyjdzie. Jak poinformowali urzędnicy na poniedziałkowej naradzie w rzeszowskim ratuszu, Boguchwała nie chce wyłożyć swoich środków na to zadanie.

- Byłem osobiście u burmistrza Dronki rozmawiać w tej sprawie, czy da pieniądze na to zadanie. Burmistrz powiedział, że on nie ma takiej możliwości. Uważa, że tę drogę powinien budować marszałek jako drogę wojewódzką – mówił Tadeusz Kuśnierz, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

- Ta inwestycja obejmuje 3 gminy: gminę Boguchwała, gminę Lubenia i Miasto Rzeszów. W ramach porozumienia była przygotowana koncepcja budowy ponad 14 km dróg powiatowych wraz z mostem przez rzekę Wisłok. Koncepcja została przygotowana i każdy na swoim terenie miał realizować to zadanie. Jak słyszymy, gmina Boguchwała wycofała się z tego przedsięwzięcia. Ono miało być finansowane w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jednak nie dojdzie do jego realizacji – wyjaśniał Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzialny za inwestycje.

Obecnie od strony Lutoryża przez gminę Boguchwała przejeżdża ponad 20 tys. samochodów dziennie. Budowa nowego mostu wraz z siecią dróg miała znacznie usprawnić ruch w tych okolicach. Tym bardziej, że w przebudowie jest też al. Sikorskiego, która jeszcze w tym roku na trasie aż do Tyczyna będzie miała cztery pasy ruchu.

Rozmowy w sprawie inwestycji prowadzone były od około 3 lat. Według pierwotnej wizji, szacunkowe koszty inwestycji miały nie przekraczać 200 mln zł. Jak mówią miejscy urzędnicy, miasto nie miałoby problemu, żeby wygospodarować środki na budowę, ale gminy sugerowały, żeby wprowadzić zmiany, które obniżą koszty. Chodziło m.in. o oszczędności na powierzchni chodników, budowę ścieżek rowerowych tylko z jednej strony, czy zmniejszenie liczby planowanych przy drogach latarni. Poprawiony projekt został przygotowany i szacunkowo inwestycja miała pochłonąć 120 – 160 mln zł. Nowy most na Wisłoku miał mieć 45 metrów długości. Do tego mówiło się o budowie ponad 6 km dróg na terenie Boguchwały, ponad 5 km na obszarze Rzeszowa i ok. 3 km na terenie Lubeni. Do inwestycji miało się również dołożyć Starostwo Powiatowe.

Władze miasta Rzeszowa od kilku lat powtarzają, jak ważne jest budowanie nowych mostów w południowej części miasta. Cały czas trwają starania o budowę drogi południowej, która połączy ul. Podkarpacką z al. Sikorskiego. Miasto też nie rezygnuje z pomysłu budowy mostu przez zalew rzeszowski na przedłużeniu ul. Grabskiego. Średnio na dobę przez most Karpacki przejeżdża ok. 55 tys. samochodów. To jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc w Rzeszowie. Budowa nowych mostów na południe od zapory odciążyłaby ruch na al. Powstańców Warszawy.

Blanka Szlachcińska