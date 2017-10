Motor rozjechał Stal (ZDJĘCIA)

BARAŻ O NICE 1.LŻ 2018. Kompromitacja rzeszowskich żużlowców w ostatni meczu tego sezonu przed własną publicznością.

- Potrzeba nam cudu, by odwrócić losy rywalizacji – mówił Nick Morris, żużlowiec Stali Rzeszów po niedzielnej klęsce w pierwszym meczu barażowym ze Speed Car Motorem Lublin. I trudno się z nim nie zgodzić, bowiem tylko w takich kategoriach należy upatrywać szans podopiecznych Janusza Stachyry na utrzymanie się w Nice 1.LŻ.

Smutek, żal, niedowierzanie, złość – takie odczucia towarzyszy w niedzielę rzeszowskim kibicom, którzy zdegustowani opuszczali trybuny Stadionu Miejskiego w stolicy Podkarpacia. – Obie ligi dzieli przepaść – przekonywał przed barażowym dwumeczem trener Janusz Stachyra. I miał rację, tyle że prawda okazała się wyjątkowo brutalna dla jego podopiecznych, którzy na tle II-ligowca z Lublina prezentowali się w niedzielę jakby dzień wcześniej zdali żużlową licencję i zdołali wygrać drużynowo zaledwie 2 biegi. Wprawdzie w Stali zabrakło tym razem kontuzjowanego Josha Grajczonka, ale to żadne usprawiedliwienie dla żenującej wręcz postawy niektórych rzeszowskim żużlowców. Trener Dariusz Śledź nie mógł za to skorzystać wczoraj z usług Macieja Kuciapy, bowiem były kapitan Stali początkiem października ma przejść operację kontuzjowanego barku i zakończył już starty w tym sezonie. Na torze przy ul. Hetmańskiej pojawił się za to inny wychowanek „Żurawi”, Paweł Miesiąc i wraz z kolegami mocno popsuł humory swojemu macierzystemu klubowi. – Za nami bardzo dobre spotkanie. Zrobiliśmy w Rzeszowie kawał dobrej roboty. Przygotowywaliśmy się do tego spotkania bardzo mocno, bo wiedzieliśmy, jaka jest jego stawka. Pozostajemy skupieni, nie popadamy w hurraoptymizm, bo wykonaliśmy dopiero połowę zadania, a przed nami rewanż w Lublinie, do którego będziemy się chcieli również dobrze przygotować – mówił Dariusz Śledź, szkoleniowiec lubelskich „Koziołków”.

STAL Rzeszów 38

SC MOTOR Lublin 52

STAL: 9. N. Morris 10+2 (t,3,2,1*,3,1*), 10. M. Szymko 0 (d,0,-,-), 11. N. Porsing 11 (3,2,1,3,0,2), 12. E. Riss 0 (d,t,w,-), 13. D. Lampart 8 (d,0,3,0,2,3), 14. K. Kiełbasa 0 (0,0,-,0), 15. W. Lampart 9+1 (1,2,2,1,2*,1)

SPEED CAR MOTOR: 1. B. Pedersen 9+2 (2*,3,1,1*,2), 2. S. Burza 4 (3,1,0,-), 3. D. Jeleniewski 12+1 (1,2*,3,3,3), 4. P. Miesiąc 8 (2,3,1,2,0), 5. R. Lambert 9+1 (3,2,3,1*,0), 6. O. Bober 6+1 (3,1*,0,2), 7. W. Trofimow 4+1 (1,1,2*)