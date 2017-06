Może zatęsknimy za Ambrożym Kleksem?

W niedzielę w Rzeszowie startuje III Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB.

- Kino młodego widza powoli wraca w Polsce do łask. Na świecie jest inaczej, o czym świadczy choćby nasz festiwal. Zapraszamy do kina, bo prezentowane filmy naprawdę pobudzają do refleksji – zachęca Marta Kraus, dyrektor festiwalu i szefowa Podkarpackiej Komisji Filmowej.

To dopiero trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB. Jednak impreza z roku na rok zyskuje, teraz jest to 69 tytułów z 39 krajów, czasem bardzo dla nas egzotycznych, m.in. z Indii i Mongolii. – I właśnie z powodu tej różnorodności festiwal jest tak niezwykły. W Rzeszowie zagości pierwszy raz, a dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wstęp jest bezpłatny. To raczej się nie zdarza, lecz bardzo nam na tym zależało, bo potrzeba kultury jest duża, a możliwości niewielkie – kontynuuje Marta Kraus. Dodajmy, że KINOLUB dotarł również do Dębicy, Zatwarnicy i Boguchwały.

Filmy poruszają tematy ważne dla młodych i starszych: dorastanie, odpowiedzialność, radzenie sobie ze stratą czy odrzuceniem, chwile euforii, podejmowanie decyzji i przyjęcie ich konsekwencji. – Artystyczne filmy z różnych zakątków świata udowodnią, że choć dzieli nas spora odległość geograficzna, kłopoty mamy podobne. Różnią nas jedynie sposoby ich rozwiązania. Jak z problemami radzą sobie rówieśnicy w Afryce, Azji, Australii, Amerykach lub rubieżach Europy? Warto przyjść do kina i się o tym przekonać – uśmiecha się dyrektor festiwalu – Tytuły zostały podzielone na kilkanaście zgrupowanych tematycznie sekcji. W każdej z nich czekają inspirujące obrazy, które prowokują do rozmów. Poprzez oznaczenie wieku, łatwo dobrać odpowiednie pasmo dla konkretnej grupy wiekowej.

Obecność festiwalu stanowi również przyczynek do dyskusji na temat kondycji produkcji filmowej dzieci i młodzieży w Polsce. – W latach 80. były przygody pana Kleksa i wiele seriali, później to zaniedbaliśmy. Zainteresowanie kinem młodego widza wróciło zaledwie trzy, cztery lata temu. Jednak część reżyserów wciąż uważa, że tego rodzaju kino niewarte jest uwagi. Moim zdaniem, jest wręcz odwrotnie. Przecież to dzisiejsze dzieciaki za 10, 15 lat będą zapełniać sale kinowe. Na zachodzie rozumieją, że trzeba dbać o potrzeby najmłodszych. Tam młoda publiczność jest poważana przez filmowców i producentów – podkreśla Marta Kraus.

***

Festiwal w Rzeszowie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14. Organizatorzy przygotowali rodzinne warsztaty aktorskie, warsztaty teatralne i naukę tworzenia animacji poklatkowej oraz sporo innych atrakcji. Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury oraz Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy. Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.kinolub.pl.

Tomasz Szeliga