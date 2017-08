Muniek Staszczyk o wierze i depresji

Kiedyś prowadził hulaszczy tryb życia rockandrollowca. Śmiał się z babć odmawiających różaniec. Dziś lider zespołu T.Love (53 l.) sam się na nim modli. Nie wstydzi się swojej wiary i przekonań. Choć, jak twierdzi, nie jest ideałem i nierzadko upada, zawsze wraca do Boga.

W ramach Diecezjalnych Dni Młodych w Rzeszowie Muniek dał koncert w Parku Papieskim, a dzień później, 19 sierpnia, spotkał się z młodzieżą w katedrze, by opowiedzieć o swoim nawróceniu w Medjugorie i drodze do Boga.

- Nie boisz się, że przylgnie do ciebie łatka nawiedzonego katolika?

- Już przylgnęła (śmiech). W niektórych środowiskach tak jestem postrzegany, ale to mi nie przeszkadza. Ja robię różne rzeczy. T.Love nie jest zespołem, który gra rock chrześcijański. Mamy w swoich piosenkach rzeczy, które są ważne. Jak ktoś uważnie nas słucha i obserwuje, no to oceni to sprawiedliwie, a jeśli ktoś patrzy stereotypowo, to po prostu zawsze będzie miał jakąś agresję. Szczególnie agresywni bywają ludzie, kiedy nie pasuje im coś do układanki. Bo rockandrollowy człowiek nie może wierzyć w Boga. To jest kompletna bzdura! Tyle Boga jest w piosenkach Boba Dylana, Bruse’a Springsteena, Nicka Caev’a, Leonarda Cohena. Inna sprawa to chodzenie na mszę, praktykowanie, no ale w ogóle obecność Boga, to jest to, co znajdujemy w najważniejszych utworach ważnych artystów w historii rocka, więc nic dziwnego, że i w T.Love takie teksty są. A jeżeli mnie ktoś zaprasza na spotkanie z ludźmi, to nie odmawiam. Ja nie jestem neofitą. Nie nawracam. Nie mówię: macie wierzyć. Pyta mnie ktoś: jesteś wierzący? To mam powiedzieć, że nie? Mam kłamać? Czy to znaczy, że jestem nawiedzony? Uważam, że jest bardzo dużo złego w tym takim stereotypie. Z drugiej strony dużo złego jest też w wąskim pojmowaniu katolicyzmu w sposób skrajny np. w pomysłach, żeby Chrystus był królem Polski. Ja już mam za sobą większe wypowiedzi o wierze i wiadomo, że było dużo hejtu. Przecież to jest bardzo dobry powód, żeby kogoś zjechać, skrytykować, śmiać się z tego. Ja patrzę na to po prostu z dystansem.

- Bóg jest twoim kumplem?

- Nie wiem. Nasz umysł nie jest w stanie objąć Boga… Ja nie jestem ideałem, często odpływam. Mam bardzo dużo momentów niewiary, kryzysów, jak każdy człowiek. Nie odpłynąłem nigdy tak na stałe. Wydaje mi się, że na pewno Bóg każdego z nas kocha.

- W 2012 r. wydaliście płytę „Old is Gold” z bardzo mocnymi tekstami, szczególnie w „Lucy Phere” i „Modlitwie”. To opowieść o twoim życiu? A może wołanie o pomoc?

- Ten album na pewno był pisany w trudnym momencie. Przeszedłem wtedy bardzo ciężki czas. Teraz depresja to modny temat, ale to zły czas. Miałem stany depresyjne, nawet myśli samobójcze. Na pewno ta strona duchowa bardzo mi pomogła i „Old is Gold” jest rozmową z samym sobą w tamtym czasie. Z pewnością miało to oczyszczające walory, coś w rodzaju takiego własnego katharsis. Nikt z dziennikarzy nigdy mi nie zadał takiego pytania. Może masz rację, i to było wołanie o pomoc? Z pewnością pisząc te teksty, wypruwałem wtedy trzewia.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Rozmawiała Wioletta Kruk