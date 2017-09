Muzycy: – Nie jesteśmy gwałcicielami

SANTA ANA (stan LOS ANGELES). Aresztowani w USA członkowie zespołu Decapitated pochodzą z Rzeszowa, Krosna, Mielca i Warszawy.

Oskarżeni o zbiorowy gwałt członkowie dethmetalowego zespołu Decapitated opublikowali 14 września na Facebooku oświadczenie. „Nie jesteśmy doskonali, ale nie jesteśmy też porywaczami, gwałcicielami ani kryminalistami”. Po aresztowaniu 12 września muzycy stanęli przed sądem w Los Angeles, gdzie zgodzili się na przewiezienie do stanu Waszyngton. To może potrwać do 30 dni.

Muzycy Decapitated zostali aresztowani po koncercie w kalifornijskim mieście Santa Ana koło Los Angeles. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 31 sierpnia po występie polskiej grupy w Spokane w stanie Waszyngton. Najpierw informowano, że po zatrzymaniu doszło w związku z podejrzeniami o porwanie kobiety, która wcześniej uczestniczyła w koncercie.

Portal dziennika The Spokesman-Review – powołując się na sądowe dokumenty – poinformował, że jedna z kobiet oskarża czterech Polaków z zespołu Decapitated o gwałt zbiorowy (muzycy pochodzą z: Rzeszowa, Krosna, Mielca i Warszawy). Do zdarzenia miało dojść po koncercie w Spokane (stan Waszyngton) w autobusie. Dwie fanki chciały porozmawiać z muzykami, zostały zaproszone na drinka. Jedna z nich źle się poczuła, poszła do toalety i tam, jak mówi, kobietę zgwałcili po kolei czterej członkowie grupy.

Kobieta po opuszczeniu pojazdu zadzwoniła na policyjny numer alarmowy. W trakcie badania w szpitalu u kobiety stwierdzono otarcie ręki wskazujące na jej wykręcanie oraz inne obrażenia. Na policji jeden z muzyków oświadczył, że widział dwóch swoich kolegów jak obcują płciowo z fanką w toalecie, ale odmówił dalszego komentarza.

- Stanowczo zaprzeczamy stawianym nam zarzutom. Prosimy wszystkich, by wstrzymać się przed osądzeniem nas, zanim sprawa nie zostanie do końca wyjaśniona – czytamy w oświadczeniu zespołu Decapited.

Adwokat polskich muzyków Steve Graham napisał w mailu, że: „są świadkowie, którzy mogą zeznać, że skarżąca przyszła z wizytą do zespołu z własnej nieprzymuszonej woli i rozstała się z nimi na przyjacielskiej stopie”.

