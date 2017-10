Muzyka Pink Floyd w blasku księżyca

Już 25 marca o godz. 18:00 w Filharmonii w Rzeszowie odbędzie się niepowtarzalne multimedialne widowisko. Na spektakl składa się występ zespołu Spare Bricks, pokazy multimedialne oraz laserowe efekty specjalne. Ponadto na scenie zobaczymy i usłyszymy chór dziecięcy z Rzeszowa.

Miłośników zespołu Pink Floyd czekają więc dwie godziny muzyki przez duże „M”. W świetnych wykonaniach Spare Bricks usłyszymy m.in. takie znane utwory, jak „Another Brick in the Wall part II”, „Shine on You Crazy Diamond”, „Comfortably Numb”, „Wish You Were Here”, „Hey You”, dwudziestominutową suitę „Echoes”. Oprawa multimedialna zawiera filmy, animacje i grafiki – doskonale dopasowane klimatem do konkretnych utworów.

Koncert w Rzeszowie przygotowywany jest z dużym rozmachem. Pojawi się m.in. słynny floydowski mur, specjalne światła i lasery. Partię chóru szkolnego zaśpiewają dzieci i młodzież z Rzeszowa. Nie zabraknie też oczywiście oryginalnych floydowskich wizualizacji i filmów, tak charakterystycznych dla koncertów tego zespołu. W części wizualizacji wykorzystane zostaną zdjęcia autorstwa Leszka Paradowskiego. Wszystkich fanów muzyki Pink Floyd zapraszamy na koncert!

Filharmonia Podkarpacka

22.10.2017 godz.17:30

Bilety: 99 zł