Na placu Wolności stanie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

RZESZÓW. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski na rzeszowskim placu Wolności odbędą się uroczystości związane z odsłonięciem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uchwałę w tej sprawie podjęli we wtorek (11.07.) rzeszowscy radni. – Cieszę się, że miasto przychyliło się do wniosku Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to postać, która potrafi łączyć Polaków niezależnie od poglądów politycznych – mówił we wtorek Grzegorz Koryl, rzeszowski radny.

Pomnik usytuowany zostanie w pobliżu istniejącej fontanny na placu Wolności. Ma on mieć formę konnego jeźdźca w osobie marszałka Piłsudskiego na granitowym cokole. Łącznie będzie miał około 5,5 m wysokości.

- Pomnik planujemy sfinansować w trojaki sposób. Po pierwsze, bardzo czekamy na sponsorów, po drugie, za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyemitujemy cegiełki z nominałami, które będziemy sprzedawać, a także przystąpimy do zbiórki publicznej. Mamy zapewnienie ze strony biskupa diecezji rzeszowskiej, Jana Wątroby, że obejmie patronatem naszą działalność i wyznaczy terminy, kiedy komitet oraz wspomagająca nas młodzież będziemy mogli zbierać pieniądze do puszek na ten cel – mówi Tomasz Madej, gen. bryg. Związku Piłsudczyków, członek Prezydium Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP w Polsce.