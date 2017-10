Na Podkarpaciu zwolniono 324 nauczycieli

PODKARPACIE. Związek Nauczycielstwa Polskiego podsumowuje pierwsze miesiące roku szkolnego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ma już aktualne dane dotyczące zwolnień oraz uzupełniania etatów przez nauczycieli. Jak zaznacza, nastąpiły one w konsekwencji własnych decyzji pracowników, niżu demograficznego oraz reformy edukacji.

- Z danych, które otrzymaliśmy wynika, że 324 nauczycieli straciło pracę, z czego 235 złożyło wnioski o emerytury lub świadczenie kompensacyjne – oświadcza Stanisław Kłak, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego. Minister Edukacji powtarza, że takie przypadki nie są zwolnieniami. – To błędne twierdzenie, bo żeby przejść na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne, nauczyciel musi być zwolniony, bądź sam rozwiązać stosunek pracy – oświadcza prezes ZNP OP. – Dostaje świadectwo pracy w dniu rozwiązania stosunku pracy, tj. 31 sierpnia danego roku i dopiero wtedy składa wniosek do ZUS-u. Twierdzenie więc, że przeszedł na emeryturę w lipcu czy sierpniu jest nieprawdzie – kontynuuje.

Jak mówi prezes Kłak, 32 nauczycieli przeszło w stan nieczynny, co oznacza, że pozostaje w zatrudnieniu, ale nie wykonuje pracy. – Pobierają oni wynagrodzenie zasadnicze przez 6 miesięcy. Jeśli jednak znajdą się godziny dla takiego pracownika, dyrektor może go cofnąć ze stanu nieczynnego – informuje. Ponadto 145 nauczycielom nie przedłużono umowy na czas określony, a 161 zostało przeniesionych do innych szkół na własną prośbę lub z urzędu, za zgodą nauczyciela, do innych szkół.

Nie można też zapominać o 86 osobach, które rozwiązały stosunek pracy na swój wniosek. 64 z nich złożyło wniosek o emeryturę lub świadczenie kompensacyjne. Reszta znalazła sobie pracę w innych miastach, a nawet województwach.

Kolejna ważna informacja, to taka, że 339 nauczycieli – jeżeli nie ma pełnego wymiaru godzin – z dniem 1 września 2017 r. musi pracować na dwóch lub więcej umowach o pracę.

Wioletta Kruk