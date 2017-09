Na ul. Kościuszki położą kamienne płyty

RZESZÓW. Będzie kolejny remont w centrum miasta.

Już w zimie, a może nawet wcześniej, mogą ruszyć prace przy wymianie kostki na ul. Kościuszki. W jej miejsce zostaną wstawione kamienne płyty.

Na wakacjach zakończyła się przebudowa deptaka przy ul. 3 Maja. Zerwano kostkę i położono płyty. Wymieniono instalacje pod ulicą. Prace remontowe trochę się tam przedłużyły, bo trwały prace archeologiczne. Teraz przy drugim deptaku na ulicy Kościuszki ma już ich nie być. Jest już gotowa dokumentacja. Projekt wykonała, podobnie jak w przypadku ul. 3 Maja, jasielska pracownia Pikul Architekci.

Na ul. Kościuszki nie tylko mają być położone płyty, ale i przebudowane zostaną też podziemne instalacje. Inwestorzy zamierzają jeszcze przed zimą, albo gdy zima się rozpocznie, przystąpić do prac. Przetarg na wykonawcę ma być ogłoszony wkrótce. Pieniądze zapisane na to przedsięwzięcie są już zapisane w budżecie miejskim. Jeszcze na wrześniowej sesji Rady Miasta mają się tym zająć radni. Roboty mają się zakończyć w 2018 r. Później przebudowana zostanie też ulica Grunwaldzka. Koszt wymiany nawierzchni na trzech deptakach – na ul. 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej wyniesie od 7 do 9 mln zł.

