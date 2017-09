Nadchodzi zima stulecia?

RZESZÓW, PODKARPACIE. Według amerykańskiej prognozy serwisu Exacta Weather tegoroczna zima ma być wyjątkowo mroźna. Temperatura w Polsce ma przeciętnie spaść do 25 stopni poniżej zera. Czy to prawda?

Poprosiliśmy znanego synoptyka i prezentera pogody Tomasza Zubilewicza, by odniósł się do tych zapowiedzi. – Nie ma przesłanek wskazujących, by ta zima miała być szczególnie nieprzyjemna – mówi Tomasz Zubilewicz. – W tym sezonie morza i oceany są szczególnie nagrzane, co nie wskazuje na liczne niże, a te mogłyby zwiastować ostrą zimę.

Jak zauważa synoptyk, oceany są nawet cieplejsze niż zwykle, stąd wcześniejsze rozpoczęcie sezonu huraganów nad USA. Normalnie huragany pojawiają się od października, w tym roku uderzyły pierwszy raz już we wrześniu. – Temperatura oceanów wskazuje raczej na ciepłą zimę – ocenia Tomasz Zubilewicz.

ArtG