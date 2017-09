Nagrodzili najlepszych (ZDJĘCIA)

SKOKI NARCIARSKIE / KOMBINACJA NORWESKA. Zawodnicy i trenerzy obsypani nagrodami.

W sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano XIII Edycję Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2017 w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W konferencji udział wziął Prezes Polskiego Związku Narciarskiego – Apoloniusz Tajner, który podsumował miniony sezon zawodów LOTOS Cup 2017 oraz wręczył nagrody trenerom i zawodnikom.

Członkowie mistrzowskiej drużyny z Lahti, m.in. Maciej Kot czy Dawid Kubacki niegdyś doskonalili swoje umiejętności w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W tym roku Następcy nie tylko jednego Mistrza, ale również drużynowych Mistrzów Świata z Lahti rywalizowali już w trzynastej edycji programu LOTOS Cup w skokach narciarskich i siódmej edycji w kombinacji norweskiej. Program ten jest znany i ceniony, a jego ideą jest poszukiwanie wśród dzieci i młodzieży największych talentów, które w przyszłości będą reprezentować nasz kraj na najsłynniejszych skoczniach świata.

Na początku spotkania głos zabrał prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, który podkreślił jak ważna dla rozwoju skoków narciarskich w Polsce jest współpraca z Grupą LOTOS S.A. i realizowany program LOTOS Cup – Witam serdecznie przybyłych tutaj na spotkanie wszystkich działaczy, trenerów, zawodników i ich rodziców. Podczas tej uroczystości wręczone zostaną nagrody zarówno te rzeczowe, jak i finansowe za miniony sezon – przywitał wszystkich gości Apoloniusz Tajner. – Program LOTOS Cup funkcjonuje bardzo dobrze i to widać, bo mamy dopływ świeżych i młodych zawodników, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie - podkreśla znaczenie programu Prezes Tajner.

Następnie Apoloniusz Tajner skierował kilka słów w stronę młodych sportowców. - Podczas letniej edycji patrzyłem na Wasze skoki i muszę powiedzieć, że wśród Was widzę tutaj wielu bardzo zdolnych zawodników, którzy prezentują się tak dobrze, że Adam Małysz w tym wieku tak dobrze się nie pokazywał – zaznacza Prezes PZN. – Chcę powiedzieć, że wśród Was co najmniej sześciu zawodników prezentuje się lepiej niż Adam Małysz w tamtym okresie, kiedy miał 10 czy 11 lat, bo on swój potencjał rozwinął później. Natomiast wy macie przesłanki do tego, aby naprawdę być mistrzami - dodaje. – Ważne są marzenia, ale tym marzeniom trzeba pomagać poprzez codzienną dawkę treningu. Spokojnie i systematycznie róbcie to, co powinniście. A trener Jan Szturc wie jak to jest, kiedy zaczyna współpracę z małymi dziećmi, czyli z Wami, a potem widzi jak one zostają wielkimi mistrzami. Ci, którzy rzeczywiście pragną tego i marzą o tym, spokojnie krok po kroku do tego celu dążą. Taki jest cel tego programu, ten program będziemy rozszerzać i myślę że program LOTOS Cup dalej będzie taki skuteczny, jak jest teraz – podkreśla Apoloniusz Tajner. – Moje wnioski są takie. Jeśli teraz widzimy bardzo zdolnych 10-14-latków, poziom talentów na miarę Kamila Stocha czy Klimka Murańki, to przez wiele lat będziemy mogli dalej cieszyć się z sukcesów naszych reprezentantów. Ja patrzę tylko na dojrzałość sportową i wyszkolenie techniczne, i to jest kapitalne – mówi z dumą Prezes PZN. - My Was nie zgubimy, my Wam nie pozwolimy tak sobie odejść. My wam będziemy pomagać, będziemy Was zachęcać i będziemy robić wszystko, żebyście zostali w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. A skoki są tak wciągające, że wy nigdzie nie odejdziecie. To jest coś, co przynosi radość i uśmiech. Taka też była moja przeszłość jako trenera, skoczka i działacza. My będziemy Wam pomagać, żebyście zostali tutaj i żeby to przynosiło Wam dalej radość - podsumowuje Prezes Tajner.

W tegorocznej edycji nagrodzonych zostało 51 skoczków narciarskich oraz kombinatorów norweskich. Tradycyjnie już 12 laureatów, czyli najlepsza trójka zawodników w kategoriach Junior C i Junior B w skokach narciarskich oraz kombinacji norweskiej otrzymała roczne stypendia ufundowane przez Grupę LOTOS S.A. Stypendiami nagrodzono także 15 trenerów z klubów zaangażowanych w akcję LOTOS Cup.

