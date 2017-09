Nagrodzono uczciwych znalazców. Jeden z nich to 7-latek

PODKARPACIE. Postawą godną naśladowania wykazali się dwaj mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Jeden z nich to 7-letni chłopiec.

Znalezione przez nich portfele, w których były dokumenty i pieniądze, przekazali policjantom. Dzięki nim właściciele odzyskali swoją własność. W piątek obaj zostali uhonorowali – komendant powiatowy policji w Ropczycach podinsp. Wojciech Rak oraz starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witold Darłak wręczyli im listy gratulacyjne oraz upominki.

Z pewnością powód do dumy mają rodzice 7-latka. W ubiegłym tygodniu do komendy w Ropczycach zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że jego syn w trakcie zabawy na Rynku, znalazł portfel i przekazał go matce. Okazało się, że oprócz dokumentów i kart płatniczych, były tam również pieniądze, prawie 7 tysięcy złotych. Policjanci powiadomili właściciela, który odebrał swoją własność.

ksz