Najbardziej malowniczy film roku

Pierwsza pełnometrażowa animacja malarska, która zachwyca widzów na całym świecie! Multikino zaprasza już 1 października na pokaz przedpremierowy filmu „Twój Vincent”.

Każda z 65 000 klatek filmu została ręcznie namalowana, w projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata, którzy świat znany z obrazów van Gogha ożywili na ekranie.

7 lipca 1890 r. szczupła postać idzie po zmierzchu chwiejnym krokiem senną ulicą francuskiego miasteczka Auvers. Mężczyzna nie ma nic przy sobie; dłonie przyciska do świeżej rany postrzałowej, z której sączy się krew. To Vincent van Gogh – wówczas mało jeszcze znany artysta, dziś uznawany za jednego z największych malarzy na świecie. O jego tragicznej śmierci wiadomo od dawna, jednak nadal nie jest jasne, jak i dlaczego doszło do śmiertelnego postrzału. „Twój Vincent” opowiada właśnie tę historię – odkrywa okoliczności tajemniczej śmierci artysty. Czy na pewno popełnił samobójstwo? Co się wydarzyło przez 6 tygodni od ostatniego listu van Gogha, w którym pisał, że czuje się dobrze i jest zupełnie spokojny?

„Twój Vincent” na ekrany Multikina wejdzie 6 października. Wszyscy ci, którzy wcześniej chcieliby wcześniej obejrzeć polskiego faworyta do nagrody Oscara, będą mieli okazję wybrać się na specjalny pokaz przedpremierowy w niedzielę, 1 października. Bilety na pokaz można nabyć w kinach sieci Multikino, przez stronę www.multikino.pl oraz przez aplikację Multikino dostępną dla telefonów komórkowych z systemem Android, Windows Phone oraz iOS.