Najczęstsze wady wykrywane przy odbiorze mieszkania. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Wielu kupujących mieszkania z niecierpliwością czeka na moment odbioru, gdy można w końcu odebrać klucze i zacząć przeprowadzkę. Czasami jednak swoje plany musimy przełożyć, ponieważ okazuje się, że w lokalu są usterki. Wtedy nie powinniśmy podpisywać protokołu odbioru aż do momentu, gdy deweloper je naprawi. Jakie są najczęstsze wady wykrywane przy odbiorze mieszkania?

Odbiór mieszkania jest bardzo ważnym etapem i nie powinniśmy nigdy sygnować protokołu odbioru bez wcześniejszego sprawdzenia nieruchomości. Możemy skontrolować go samodzielnie, ale również możemy skorzystać z pomocy innych osób. Być może mamy wśród rodziny lub znajomych kogoś znającego się na budowlance, kto mógłby pomóc? Gdy nie jest to możliwe, wtedy możemy skorzystać z usług rzeczoznawców świadczących tego rodzaju usługi. To koszt kilkuset złotych, ale możemy mieć pewność, że lokal będzie dokładnie sprawdzony.

Przy kontroli mieszkania trzeba zwrócić uwagę dosłownie na każdy kącik. Sprawdzić otwory drzwiowe i okna, tynki, poprawność wykonania posadzek, rozmieszczenie podejść wody i odpływów. Warto też zmierzyć lokal, aby sprawdzić, czy rzeczywiście ma metraż określony w umowie.

Najczęstsze wady wykrywane podczas odbiorów mieszkań:

zarysowania i pęknięcia na ścianach, co może świadczyć o złym położeniu tynków i nieodpowiednich połączeniach ścian nośnych i działowych

grubsze tynki w narożnikach i na stykach ścian z sufitem

niepoprawna dylatacja na podłogach i więcej wylewki przy ścianach i narożnikach, co uniemożliwia poprawne położenie podłogi

źle obsadzane okna, co wpływa na ich szczelność

problemy z otwieraniem i zamykaniem okien, które mogą trzeć o ościeżnice

porysowane lub popękane okna, ślady farb na oknach

źle obsadzane, porysowane, ciężko otwierające się drzwi

Wobec tego usterki mogą być naprawdę różnorodne. Gdy chcemy zatem zdecydować się na kupno mieszkania Warszawa czy w innym mieście, powinniśmy pamiętać o tym, żeby zawsze dokładnie sprawdzić je w momencie odbioru. W razie stwierdzenia usterek nie podpisujmy protokołu odbioru, ale przekażmy swoje zastrzeżenia deweloperowi. Ma on obowiązek przeprowadzić odpowiednie naprawy.

Artykuł sponsorowany