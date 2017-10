Najpiękniejsze miasta Tour de Pologne

Bez najlepszych kolarzy świata nie ma wielkich wyścigów. I rzeczywiście, 74. Tour de Pologne był wyjątkowy, bo na trasie walczyły prawdziwe gwiazdy światowego peletonu, ale talent i ogromne możliwości pokazali też ci, którzy o wielkiej karierze dopiero marzą. A wszystko działo się na oczach fantastycznych polskich kibiców, bez których wielkie widowisko nie miałoby sensu.

- Kibice to największa siła naszego narodowego touru. Od lat przemierzamy Polskę i spotykamy się z fantastycznym przyjęciem ludzi. Jestem bardzo dumny, z tego, co widzę – mówi dyrektor generalny Tour de Pologne Czesław Lang. – Co roku widzimy, jak Polska się rozwija, jak mieszkańcy potrafią się fantastycznie bawić przy okazji Tour de Pologne i chcemy to pokazywać przy okazji imprezy sportowej na najwyższym światowym poziomie – opowiada Adam Siluta, prezes zarządu firmy Lang Team. – W ramach uznania i podziękowania za zaangażowanie miast startowych, premii i mety po raz drugi w takiej formule ruszamy z konkursem na „Najpiękniejsze Miasto Tour de Pologne”. Kapituła, która dokona wyboru, tak, jak w poprzednim roku, ma się nad czym zastanawiać, bo to bardzo trudne zadanie. Wiele miast zaprezentowało się bardzo korzystnie – dodaje Adam Siluta. W konkursie na „Najpiękniejsze Miasto Tour de Pologne” nagrodę odbierze „Miasto startowe”, „Miasto etapowe” oraz „Miasto premii”. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma przechodni Puchar Tour de Pologne wręczony podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbędzie się na początku listopada w Zabrzu. A puchar jest absolutnie wyjątkowy, bo stworzony m.in. z oryginalnych części rowerowych. Każdy z nich ma też wmontowany minikomputer.

Kandydaci:

Miasta startowe:

Jaworzno, Kopalnia Soli Wieliczka, OLIMP Nagawczyna, Tarnowskie Góry

Miasta premii:

Bielsko-Biała, Olkusz, Siemianowice

Miasta mety:

Bukowina Tatrzańska, Katowice, Kraków, Zabrze

Przedstawiliśmy już miasta, które zostały nominowane w konkursie na „Najpiękniejsze Miasto Tour de Pologne”. Teraz czas na tych, którzy dokonają wyboru. – W kapitule znaleźli się ludzie, którzy znają nasz wyścig doskonale i widzieli go z różnych perspektyw. Już teraz wiem, że wybór będzie bardzo trudny – mówi prezes zarządu firmy Lang Team Adam Siluta.

W ciągu najbliższych dni będziemy przedstawiali kolejnych kandydatów, a ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi na początku listopada podczas uroczystej konferencji prasowej w Zabrzu. Zwycięzcy wrócą do swoich miasta z wyjątkowymi, multimedialnymi pucharami, które będą ich przez kolejny rok.

A oto lista tych, którzy dokonają wyboru:

» Czesław Lang (LANG TEAM)

» Bartosz Huzarski (HUZAR BIKE AKADEMY)

» Marek Szkolnikowski (TELEWIZJA POLSKA)

» Robert Feluś (FAKT)

» Łukasz Widuliński (ONET)

» Kamil Wolnicki (PRZEGLĄD SPORTOWY)

» Robert Noceń (CARREFOUR, Sponsor Główny, Klasyfikacja Generalna Carrefour)

» Jacek Sakrejda (TAURON, Sponsor Oficjalny, Klasyfikacja Najlepszy Góral Tauron)

» Leszek Płonka (HYUNDAI, Sponsor Oficjalny, Klasyfikacja Najlepszy Sprinter Hyundai)

» Wiesław Labuda (LOTOS, Sponsor Oficjalny, Premia Lotos Najwyżej Sklasyfikowany Polski Zawodnik w Klasyfikacji Generalnej)

» Kornel Eljaszewicz (LOTTO, Partner Strategiczny, Klasyfikacja Najaktywniejszy Zawodnik Lotto)