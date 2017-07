Następca Phila Collinsa oczarował publiczność (ZDJĘCIA)

BARANÓW SANDOMIERSKI. Ray Wilson, były wokalista Genesis, był gwiazdą tegorocznych Dni Baranowa Sandomierskiego. Impreza odbyła się pod patronatem Super Nowości, a wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników muzyki docenianej na całym świecie.

Dni Baranowa Sandomierskiego od lat przyciągają miłośników regionalizmu, twórczości rzemieślników i dobrej muzyki. Nie inaczej było i tym razem. Największa impreza plenerowa w mieście stała na wysokim artystycznym poziomie. Był Jarmark Ludzi z Pasją, był konkurs na ciastko z rodowodem i wspaniały koncert Raya Wilsona. W sumie, zabawa trwała dwa dni.

Sobotni wieczór upłynął zaś pod znakiem szalonej zabawy. Przez kilka godzin na scenie brzmiały skoczne rytmy Disco Polo. Wystąpiły trzy zespoły: Electiv, Roxait oraz Effect.

Niedziela była dniem rozgrywek sportowych, turniejów rodzinnych, kulinarnych, pokazów strażackich i porad zdrowotnych. Tego dnia odbył się także Jarmark Ludzi z Pasją. Zaproszeni rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby i można było u nich kupić niepowtarzalne bibeloty, biżuterię, obrazy, rzeźby i inne wytwory rąk ludzkich. Artyści przeprowadzili także warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz pokazy rzemiosła. Dla miłośników kulinariów zorganizowano „Ciastko z rodowodem”.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert Raya Wilsona, byłego wokalisty legendarnego Genesis. Artysta zaprezentował swoje solowe kawałki, ale także największe przeboje grupy: „Another day in paradise”, „Jesus he knows me”, „Land of confusion”, „In the air tonight”, „Follow you follow me” i „Mama”.

mrok