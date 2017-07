Nawałnice nad Podkarpaciem, sporo szkód (ZDJĘCIA)

RZESZÓW, PODKARPACIE. W piątek po południu niemal nad całym Podkarpaciem przeszła potężna nawałnica. W wielu miejscach padał grad.

Strażacy mieli pełne ręce roboty. Usuwali m.in. powyrywane razem z korzeniami drzewa, zajmowali się pomocą przy uszkodzonych samochodach i pomagali wypompować wodę z zalanych piwnic. Sporo czasu poświęcili też na zabezpieczenie pozrywanych dachów.

W samym Rzeszowie strażacy interweniowali ponad 100 razy. Szczególnie spore zniszczenia dotknęły Stary Cmentarz przy ul. Targowej, dlatego decyzją ratusza został on czasowo zamknięty.

Władze miasta wystosowały też do mieszkańców prośbę o niewchodzenie do rzeszowskich parków, gdyż „grozi to niebezpieczeństwem”. Chodzi przede wszystkim o sporą liczbę wciąż wiszących konarów, które – naderwane przez nawałnicę – mogą spaść.