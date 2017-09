Nawet dożywocie za gwałt

KRAJ, PODKARPACIE. Ziobro zapowiada wysokie kary za najcięższe przestępstwa.

Za gwałt połączony z zabójstwem będzie grozić dożywocie. Za gwałt na dziecku do 25 lat więzienia. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w kodeksie karnym – ogłosił Zbigniew Ziobro.

Jak stwierdził minister sprawiedliwości, „polskie sądy należą do najłagodniejszych w orzekanie kar za niezwykle okrutne przestępstwa, jakimi są gwałty”. – Nie można się z tym zgodzić, to gwałci poczucie sprawiedliwości – mówił Ziobro na konferencji poświęconej zaostrzeniu kar za przestępstwa.

Projekt jest w fazie konsultacji, a później zostanie, jak zapewnił Ziobro, „możliwie szybko” przyjęty przez rząd.

Jaki zmiany mają się znaleźć w nowym prawie? Za gwałt, którego skutkiem jest śmierć, będzie grozić nawet dożywocie. Za gwałt na dziecku od 5 do 25 lat więzienia. Za gwałt z użyciem broni palnej, noża lub środka obezwładniającego będzie grozić od 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd będzie musiał wydać zakaz zbliżania się i kontaktowania, jeśli poprosi o to ofiara.

Ziobro dodał, że zaostrzenie kar za gwałty to dopiero początek zmian w kodeksie karnym. W najbliższym czasie mają także zostać zaostrzone kary za inne ciężkie przestępstwa. Będziemy chcieli dokonać zmiany długości kary punktowej pozbawienia wolności, w taki sposób, by ta kara była mierzona od miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności – powiedział Ziobro.

Opr. wm