Nie każdy emeryt dostanie pieniądze w październiku

RZESZÓW. Oddziały ZUS mają więcej wniosków do rozpatrzenia i dlatego…

Jeżeli emeryt w październiku uzyska prawo do emerytury, to nie znaczy jeszcze, że w tym samym miesiącu dostanie świadczenie. Oddziały ZUS-u są oblężone, bo kobiety, które skończyły 60 lat i 65-letni mężczyźni od początku września masowo składają wnioski o ustalenie wysokości świadczenia. Z tego powodu emeryci muszą się liczyć z opóźnieniem wypłaty pierwszej w ich życiu emerytury.

Od 1 października będzie obowiązywał obniżony wiek emerytalny. Z nowych przepisów skorzysta w skali kraju 330 tys. osób. Po tej dacie bowiem uzyskają uprawnienia do przejścia na emeryturę. Jednak jak się szacuje, 80 tys. osób z całej Polski na swoje pieniądze będzie musiało poczekać dłużej. Nie dostaną ich terminowo, bo nie mają jeszcze ustalonego kapitału początkowego, a dokumenty, które przedstawiają, często są niekompletne. Muszą one zgromadzić i dostarczyć do ZUS-u wszystkie dokumenty. Dopiero wtedy będą mogły być zweryfikowane i na ich podstawie wyliczona zostanie wysokość świadczeń.

Gdy wniosek jest kompletny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rozpatrzenie wniosku emerytalnego ma 30 dni. W oddziale ZUS w Rzeszowie średni czas obsługi wynosi obecnie 24 dni.

W przypadku braku zaświadczeń potwierdzających staż pracy na pieniądze emeryt będzie musiał dłużej poczekać. Najpierw bowiem muszą wpłynąć wszystkie dokumenty. Na szczęście seniorzy w przypadku opóźnienia wypłaty, dostaną wyrównanie. Te uciążliwości dla emeryta wiążą się z tym, że ZUS ma więcej pracy niż zwykle, bo więcej wpływa do niego wniosków w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

- Według szacunków rzeszowskiego oddziału ZUS, w wyniku zmiany przepisów prawa w dniu 1 października br. wiek emerytalny na Podkarpaciu osiągnie 10 401 osób – poinformował nas Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odział w Rzeszowie. – Analiza wskazuje, że około 82 procent z nich złoży wniosek o świadczenie. Nie jest jednak pewne, czy wszystkie te osoby złożą taki wniosek w okresie do końca października.

Prawo do świadczenia zostanie przyznane od dnia spełnienia wszystkich warunków, nie wcześniej jednak, niż od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października. Należy jednak zaznaczyć, że wypłata emerytury jest uzależniona również od rozwiązania przez ubezpieczonego stosunku pracy. Wyrównanie za opóźnienie w otrzymaniu emerytury będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia.

Ile wyniosą te wyrównania? Jak wyjaśnia rzecznik ZUS w Rzeszowie, jest to w każdym przypadku sprawa indywidualna zależna od wysokości świadczenia oraz innych okoliczności np. daty rozwiązania stosunku pracy.

Mariusz Andres