Nie ma chętnych na 7 mln zł

STALOWA WOLA. Pracy jest pod dostatkiem i to takiej, że można na niej dobrze zarobić. Dlaczego więc nikt nie chce remontować zabytku socrealizmu?

Magistrat ogłosił drugi przetarg na modernizację Miejskiego Domu Kultury. Powód? Do pierwszego przetargu nikt nie wystartował. To nie jest zaskakująca sytuacja, gdyż w samej Stalowej Woli w tym roku i z tego samego powodu powtarzanych było kilka przetargów. Na budowlanym rynku brakuje rąk do pracy.

Firmy budowlane przebierają w ogłoszeniach. Większość to prace sezonowe i przetarg późno ogłoszony może nie dojść do skutku. Ten na modernizację zabytku przy pl. Piłsudskiego był ogłoszony dość wcześnie, a jednak coś wystraszyło potencjalnych wykonawców.

Absurd na rynku pracy

- Sytuacja staje się niepokojąca, bo zazwyczaj firmy składają zawyżone oferty, by móc się targować i ewentualnie więcej zarobić – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Ale teraz nikt się nie zgłasza. To dla mnie jakiś absurd.

Gmach ma 60 lat i pora tchnąć w niego nowe życie. Potrzebuje zewnętrznego liftingu, przy okazji termomodernizacji ścian i w sumie niewielkich przeróbek małej architektury. W cenie musi się znaleźć też koszt instalacji windy wewnętrznej i instalacji fotowoltaicznej. To nie są skomplikowane prace, a tego lata były wykonywane w większości szkół za dużo niższe pieniądze. Nie trzeba się bać konserwatora, bo jest już jego zgoda na modernizację. Kto czuje się na siłach, niech składa swoją ofertę. Magistrat ogłosił już drugi przetarg. Czas biegnie, bo termomodernizacja MDK w większości zostanie wykonana za unijne pieniądze.

jam