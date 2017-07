Nie odpuszczamy. Wszystkie miasta przed sądami (ZDJĘCIA)

RZESZÓW, PODKARPACIE. Komitet Obrony Demokracji: – Pozostajemy zwarci i gotowi, i nadal spotykamy się przed sądami.

Partie prodemokratyczne z regionu podziękowały wszystkim, którzy przez ostatni tydzień czynnie i masowo wspierali protestujących przed sądami. – Nasza wspólna solidarność przyniosła sukces, połowiczny, ale sukces. To pokazuje, że działając razem możemy wygrać. Nie możemy odpuścić w walce o to, by sądy były niezależne, a sędziowie niezawiśli. Obawiamy się, że zawetowne ustawy wrócą w wersji niebyt zmienionej. Żadna opcja polityczna nie powinna zawłaszczać sądownictwa. Warto być przyzwoitym – padało z ust aktywistów na zwołanej w poniedziałek wieczorem konferencji prasowej.

O godz. 21 po raz ósmy przed sąd Okręgowy w Rzeszowie i kilkanaście innych sądów w różnym miastach Podkarpacia przyszli ludzie ze świecami i flagami narodowymi. Podobnie jak podczas poprzednich wieczorów, i w poniedziałek nie zabrakło chętnych do zabrania głosu. Tym razem były to głównie apele do prezydenta RP Andrzeja Dudy o trzecie weto. Wśród uczestników manifestacji znalazło się mnóstwo młodych ludzi… – Drodzy rządzący, uczcie się na błędach historii. Nie zapominajcie o niej, ponieważ będziecie zmuszeni przeżyć ją ponownie – apelowała 19-letnia maturzystka.

Na transparentach widniały hasła: „Łapy precz od demokracji”, „Wolności sądów”, „Bronimy niezawisłości sądów na całym Podkarpaciu”.

Na wtorek, 25 lipca, o godz. 21 zapowiedziane są dalsze protesty.