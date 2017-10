Nie tylko na kręgosłup, kontuzje czy zaburzenia krążenia

Skorzystaj z nieodpłatnych zabiegów w rzeszowskim salonie Nuga Best.

Cierpisz na nawracające przeziębienia? Dokucza ci kręgosłup? Bolą kolana? Możesz pozbyć się problemów utrudniających ci codzienne funkcjonowanie i, jak miliony osób na całym świecie, poprawić swoje zdrowie. Wystarczy umówić się na wizytę i skorzystać z bezpłatnych zabiegów w Nuga Best w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 10.

To nowo otwarty salon – jeden z ponad 3500 na świecie i 15 w Polsce – firmy Nuga Best, specjalizującej się w zapobieganiu i leczeniu naturalnymi i bezpiecznymi metodami szerokiego spektrum chorób. Zabiegi są wykonywane na urządzeniach NM 5000 plus, wykorzystujących zalety: akupresury, termopunktury za pomocą ciepła podczerwonego, rozciągania kręgosłupa, magnetoterapii, jonizacji.

Stosowanie tych urządzeń jest zalecane przy schorzeniach związanych z zaburzeniami takich funkcji aparatu oporowo-ruchowego jak: osteochondroza, przepukliny międzykręgowe, reumatoidalne zapalenie stawów, deformujące zapalenia kości i stawów, stłuczenia, kontuzje.

Ulgę odczują również osoby cierpiące na: nadciśnienie tętnicze, miejscowe zaburzenia krążenia o charakterze zastoinowym i obrzękowym, miażdżycę, naczyniaki kończyn, chroniczną niewydolność żył, pozakrzepowe choroby żył, migrujące zakrzepowe zapalenie żył, hemoroidy.

Zabiegi w Nuga Best poprawią też jakość życia przy chorobach organów trawienia np. wrzodów żołądka i dwunastnicy czy nieżytów żołądka, zapaleniach: pęcherzyka żółciowego, trzustki, jelita cienkiego i okrężnicy, a także w przypadku chorób układu: oddechowego, moczowo-płciowego, tkanki łącznej czy skórnych. Urządzenia stymulują pracę układu odpornościowego, pobudzając go do lepszego działania.

Zabiegi są bezpłatne, bo refunduje je producent sprzętu medycznego Nuga Best. Firmie zależy, aby jak najwięcej osób poznało korzyści płynące ze stosowania produktów i na własnym ciele odczuło ich pozytywny wpływ na organizm. Urządzenia są certyfikowane, wszystkie certyfikaty można znaleźć na stronie nugabest.pl

Rzeszowski salon międzynarodowej firmy Nuga Best przy ul. Jagiellońskiej 10 zaprasza od pon. do pt. w godz. 8 – 16.30. Zarejestrować można się osobiście lub tel. 794 411 805. Więcej informacji na stronie nugabest.pl